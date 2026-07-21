Il tennista Carlos Alcaraz è iscritto al Masters 1000 di Cincinnati, torneo di grande rilevanza in programma dal 13 al 23 agosto. Nonostante l'iscrizione, che ha generato attesa, il suo effettivo ritorno in campo rimane incerto. Lo spagnolo è fermo da aprile a causa di un infortunio al polso destro, una problematica che richiede massima attenzione per un recupero ottimale.

Alcaraz sta lavorando intensamente per recuperare la piena condizione fisica e la manualità con la racchetta. Tuttavia, all'interno del suo staff, prevale una linea di cautela.

La priorità è evitare rischi di ricaduta che comprometterebbero la sua stagione. Per questo, non si intendono forzare i tempi del rientro; la decisione finale sarà presa solo quando il giovane talento avrà raggiunto un livello di preparazione fisica e tecnica ritenuto adeguato e sicuro.

La prudenza dello staff e le prospettive future

La strategia dello staff di Alcaraz è chiara: il campione tornerà a calcare i campi da gioco soltanto quando sarà in grado di competere ai massimi livelli, senza fastidi o limitazioni. Questo approccio è fondamentale per prevenire complicazioni future e garantire una ripresa duratura. L'iscrizione a Cincinnati, pur essendo un segnale incoraggiante della volontà di tornare, non costituisce una conferma definitiva della sua presenza.

La prudenza del team è sottolineata anche dall'assenza di Alcaraz da tornei preparatori, come Montreal. Ciò ribadisce che il suo rientro è subordinato a un via libera medico e a una condizione fisica solida. Se, nonostante gli sforzi, Alcaraz non dovesse essere pronto per il Masters 1000 di Cincinnati, l'attenzione si sposterà sul successivo e prestigioso appuntamento: gli US Open, l'ultimo Slam della stagione, in programma a fine agosto. L'obiettivo è vederlo in campo per i grandi eventi, ma sempre nel rispetto dei tempi di recupero.