Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la terza edizione della Barcolana Solaris Adriatic Cup, un appuntamento esclusivo e molto atteso dedicato alla prestigiosa flotta di imbarcazioni Solaris. Questa importante regata, organizzata congiuntamente dalla Società velica di Barcola e Grignano (SVBG) e dallo Yacht Club Portopiccolo, si svolgerà l'8 e il 9 ottobre nel suggestivo e iconico Golfo di Trieste.

La manifestazione prevede un programma articolato su due intense giornate di competizioni veliche. L'8 ottobre, la flotta Solaris sarà protagonista della prima prova, un percorso inshore dinamico e avvincente che si snoderà proprio di fronte alla splendida cornice di Portopiccolo.

Il giorno successivo, il 9 ottobre, l'attenzione si sposterà sulla regata costiera, che vedrà le imbarcazioni sfidarsi lungo il percorso ufficiale della Barcolana. La partenza di questa prova è strategicamente posizionata tra la storica sede della SVBG e l'imponente e affascinante Castello di Miramare, offrendo uno scenario di grande impatto visivo e tecnico per i partecipanti e per il pubblico.

Le imbarcazioni partecipanti gareggeranno secondo la formula del tempo compensato, un sistema che assicura equità e competitività tra le diverse tipologie e dimensioni di yacht. Per garantire un confronto equilibrato, la flotta sarà suddivisa in tre gruppi distinti, definiti in base alla lunghezza fuori tutto delle unità: il Gruppo A, che include imbarcazioni da 36 a 47,99 piedi; il Gruppo B, dedicato a yacht da 48 a 57,99 piedi; e infine il Gruppo 0, riservato alle unità più grandi, con una lunghezza pari o superiore a 58 piedi.

Premiazioni e Valore Strategico dell'Evento

Al termine delle impegnative prove in mare, si terrà la cerimonia di premiazione, un momento culminante per celebrare gli sforzi e i successi degli equipaggi. Saranno premiati i primi tre classificati di ciascun gruppo, riconoscendo l'eccellenza e la bravura dimostrata in ogni categoria. Un riconoscimento speciale sarà inoltre tributato ai primi tre equipaggi che si distingueranno nella regata disputata sul prestigioso percorso della Barcolana, sottolineando le performance su uno dei tracciati più iconici e sfidanti del Mediterraneo.

Federico Gambini, vicepresidente di Solaris Yachts, ha evidenziato la filosofia alla base dell'evento. "Con questa regata", ha dichiarato, "desideriamo offrire agli armatori Solaris una preziosa occasione di incontro e sana competizione, un momento per condividere la passione per la vela e per le nostre imbarcazioni.

L'obiettivo è duplice: promuovere l'eccellenza del cantiere, che si esprime nella qualità e nelle prestazioni dei nostri yacht, e valorizzare il ricco patrimonio di competenze territoriali che contribuisce al successo di eventi di tale portata nel Golfo di Trieste."

Anche il presidente della SVBG, Mitja Gialuz, ha voluto rimarcare l'importanza strategica dell'iniziativa. Ha sottolineato la collaborazione consolidata e fruttuosa con il cantiere Solaris, una partnership che si pone l'obiettivo primario di valorizzare la cultura del mare e della vela, elementi intrinseci all'identità del territorio. L'evento, ha aggiunto Gialuz, rappresenta un'opportunità eccezionale per promuovere il territorio stesso, attraverso una manifestazione che riesce a fondere armoniosamente l'adrenalina della competizione sportiva, la profonda passione per il mare e un autentico spirito festoso e di aggregazione.

La Società velica di Barcola e Grignano (SVBG), co-organizzatrice di questa manifestazione, è un'istituzione di riferimento nel panorama velico internazionale, celebre per l'organizzazione della Barcolana, una delle regate più partecipate al mondo. Attraverso eventi sportivi di alto livello e diverse iniziative dedicate al mare, la SVBG si impegna costantemente nella promozione della cultura velica e nella valorizzazione del magnifico Golfo di Trieste, confermando il suo ruolo centrale nel mondo della vela.