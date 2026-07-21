Remco Evenepoel ha trionfato nella cronometro della 16ª tappa del Tour de France (26,1 km, Évian-les-Bains - Thonon-les-Bains). Il belga della Red Bull-Bora-Hansgrohe ha registrato 32'19''33, superando di 28 secondi la maglia gialla Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG). È il suo secondo successo al Tour, dopo la tappa vinta prima del giorno di riposo.

Al terzo posto il danese Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 1'04''. Nonostante il secondo posto, Tadej Pogacar ha mantenuto saldamente la maglia gialla, con 4'32'' di vantaggio su Evenepoel. Paul Seixas quarto, Isaac Del Toro quinto a +1'21''.

L'italiano Mattia Cattaneo (Red Bull-Bora-Hansgrohe) ha ottenuto un ottimo sesto posto a +1'42'', Filippo Ganna undicesimo a +2'06''.

Il tracciato e le difficoltà

Il percorso della cronometro, 26,1 chilometri, con quasi 500 metri di dislivello, mettendo a dura prova i corridori. Dalla partenza a Évian-les-Bains, gli atleti hanno affrontato la Côte de Larringes, una salita di 9,6 km con pendenza media del 4,2%. Le caratteristiche tecniche hanno favorito i grandi specialisti e i contendenti alla classifica generale, dandosi battaglia.

La tappa è stata segnata dalla caduta e dal ritiro di Florian Lipowitz, co-leader della Red Bull-Bora-Hansgrohe. Nonostante l'incidente, Remco Evenepoel ha gestito magistralmente salita, discesa e tratto pianeggiante, distanziando Tadej Pogacar nel finale.

Classifica e prossime tappe

Con il secondo posto, Tadej Pogacar ha consolidato la sua leadership nella classifica generale, mantenendo un margine di sicurezza su Remco Evenepoel. La lotta per le posizioni di vertice resta aperta, con Paul Seixas e Isaac Del Toro inseguitori. Buone le prestazioni degli italiani, con Mattia Cattaneo nella top ten.

La 17ª tappa, da Chambéry a Voiron (174,7 km), è in programma domani e promette nuove emozioni e ulteriori sorprese nella corsa alla maglia gialla. Il Tour de France prosegue avvincente e incerto, con i protagonisti pronti a darsi battaglia fino all’ultimo.