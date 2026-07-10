Carlos Alcaraz si prepara al ritorno in campo dopo il recente infortunio al polso che lo ha costretto a fermarsi durante il torneo di Barcellona. Il giovane fuoriclasse spagnolo, attuale numero due del ranking ATP, ha condiviso sui social un nuovo video che documenta i suoi progressi negli allenamenti, mostrando una crescente sicurezza negli scambi e nel lavoro svolto con il suo staff tecnico.

Nel video, Alcaraz impugna nuovamente la racchetta con la mano destra, un segnale cruciale per il suo percorso di recupero. Già prima di Wimbledon aveva diffuso un filmato simile, ma questa volta appare molto più sicuro e a suo agio nei movimenti, lasciando trasparire segnali positivi sulla sua condizione fisica.

A corredo, la frase emblematica "Sulla buona strada" ha rassicurato i tifosi e alimentato le speranze per un suo imminente rientro agonistico.

Assenze e obiettivi futuri

Nonostante i progressi, Alcaraz resta fuori dalle competizioni ufficiali. Dopo il forfait al Roland Garros, il tennista spagnolo ha saltato anche Wimbledon. Confermata anche la sua assenza dal Masters 1000 di Montreal. Il prossimo obiettivo concreto per Alcaraz potrebbe essere il Masters 1000 di Cincinnati, in programma dall’8 al 23 agosto. Qui potrebbe testare la sua condizione in vista degli Us Open, appuntamento clou della stagione.

Il percorso di recupero di Alcaraz

Il recupero di Alcaraz è seguito con attenzione da appassionati e addetti ai lavori.

Il video conferma la volontà di tornare competitivo, nonostante le difficoltà incontrate negli ultimi mesi. Il lavoro con lo staff medico e tecnico sta dando i primi risultati, con maggiore sicurezza nei colpi e determinazione in allenamento. Il rientro a Cincinnati sarà fondamentale per valutare la sua reale condizione in vista degli Us Open, torneo che lo spagnolo punta a disputare da protagonista.