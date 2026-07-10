Il lanciatore Bryse Wilson, 28 anni, torna ai Milwaukee Brewers, dopo essere stato rilasciato dai Chicago Cubs. Wilson ha scelto la free agency e ha rapidamente siglato un accordo con la sua ex squadra. Questo ritorno è strategico per i Brewers, che affrontano gli infortuni di Brandon Woodruff (spalla) e Kyle Harrison (gomito), necessitando di profondità e flessibilità nel monte di lancio. Wilson ha già militato nei Brewers tra il 2023 e il 2024, registrando una media ERA di 3.42 in 87 partite, con 143 strikeout in 181.1 inning, un rinforzo prezioso.

Esperienza e versatilità

Con nove stagioni, Wilson vanta esperienza con Braves, Pirates, White Sox, Phillies e Cubs. La sua breve parentesi a Chicago (dal 24 giugno) lo ha visto disputare due partite con una ERA di 8.22 (sette punti su otto valide in 3.1 inning, inclusa una sconfitta 17-1 contro i Cardinals). Prima, con i Phillies, aveva lanciato due inning senza subire punti. La sua versatilità permette ai Brewers di impiegarlo sia come partente che come rilievo. Sebbene non abbia ancora iniziato una partita da titolare in questa stagione, nel 2023 ha collezionato cinque partenze con i White Sox e nove con i Brewers nel 2024. La maggior parte delle sue 77 apparizioni a Milwaukee sono state dal bullpen (68).

Milwaukee punta al vertice

I Milwaukee Brewers guidano la NL Central con un record di 59 vittorie e 34 sconfitte, secondi solo ai Dodgers. L'ingaggio di Wilson è una mossa strategica per mantenere alta la competitività e tamponare le assenze. La dirigenza valuta ulteriori rinforzi sul mercato (monte di lancio e lineup), sebbene un accordo per Tarik Skubal sia improbabile. Con il ritorno di Wilson, i Brewers mirano a consolidare la loro posizione di vertice, garantendo maggiore solidità.