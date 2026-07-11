Anthony Seigler, seconda base dei Red Sox, si è rivelato una delle sorprese più inattese della stagione. Chiamato in prima squadra per far fronte a infortuni nell’infield (sostituendo giocatori come Trevor Story e Marcelo Mayer), Seigler ha colto l’opportunità, diventando un elemento chiave nella ripresa della squadra. Ex prospetto degli Yankees, si distingue per versatilità e una caratteristica unica: è uno dei pochissimi giocatori MLB capace di lanciare e battere sia da destra che da sinistra, un fenomeno raro nel baseball.

Impatto immediato e decisivo

Nelle sue venti partite stagionali, Seigler ha mostrato ottima capacità di adattamento. Dopo un avvio brillante, il suo rendimento in battuta ha registrato una leggera flessione, ma la qualità dei suoi turni è migliorata. Il momento culminante è stato un fuoricampo da due punti che ha sigillato la settima vittoria consecutiva dei Red Sox, confermando il suo ruolo nel rilancio. La sua presenza ha scongiurato il tracollo nell'infield, garantendo solidità difensiva e contributi preziosi in attacco. Seigler, pur non essendo mai stato un battitore di potenza nelle leghe minori, ha sempre dimostrato notevole abilità nel raggiungere la base, qualità che conferma tra i professionisti.

La forza del collettivo e i nuovi innesti

Il successo di Seigler si inserisce in un quadro più ampio: i Red Sox stanno costruendo le loro recenti vittorie grazie all’apporto di numerosi utility player, chiamati a rimpiazzare i titolari. Insieme a Seigler, anche altri giocatori hanno contribuito, dimostrando che la forza del gruppo può sopperire alle assenze. Richiamato dalla Triple-A Worcester con una media battuta di .290, un’ottima percentuale di arrivi in base e solido rendimento difensivo, Seigler nelle sue prime apparizioni con i Red Sox, si è dimostrato risorsa affidabile sia in seconda che in terza base. La sua storia è un esempio di come, nelle difficoltà, possano emergere nuovi protagonisti capaci di trasformare una stagione, diventando un punto di riferimento per una squadra che punta a consolidarsi tra le migliori.