I Chicago White Sox hanno selezionato Roch Cholowsky, shortstop di UCLA, come prima scelta assoluta al draft MLB. Cholowsky, ventunenne, era il favorito dopo che la squadra aveva vinto la lotteria del draft lo scorso dicembre. Ha superato la concorrenza di Grady Emerson (interbase, Texas) e Vahn Lackey (catcher, Georgia Tech).

La sua carriera a UCLA è stata notevole. Nell'ultima stagione ha battuto .320 con 21 fuoricampo e una linea di .320/.452/.636, leggermente inferiore rispetto al 2025 (23 HR, .353). Complessivamente, in 178 partite, ha registrato 52 fuoricampo, 167 RBI, una media battuta di .329 e una percentuale di arrivo in base del .448 in oltre 850 presenze al piatto.

È stato premiato per due anni consecutivi come miglior giocatore della Big Ten.

Un talento per il nucleo giovane dei White Sox

La scelta di Cholowsky rafforza il nucleo giovane e competitivo dei White Sox, che al momento del draft erano in testa alla American League Central, a pari merito con Cleveland. Mike Shirley, direttore dello scouting amatoriale, ha dichiarato: “Dal punto di vista organizzativo, guardando la nostra squadra di Major League e lo sviluppo del programma di battuta, credo che i candidati giustifichino la direzione che stiamo prendendo”. Cholowsky è il terzo giocatore scelto con la numero uno dai White Sox, dopo Harold Baines (1977) e Danny Goodwin (1971), che non firmò.

Il percorso verso il debutto in Major League

Nonostante la selezione di alto profilo, il debutto di Cholowsky in Major League potrebbe non essere immediato. Potrebbe teoricamente tornare a UCLA per la stagione da senior e rientrare nel draft l'anno successivo, un'opzione considerata rischiosa dopo essere stato prima scelta assoluta. Se firmerà, inizierà il suo percorso nelle leghe minori, probabilmente al centro di allenamento in Arizona o con la squadra Single-A di Kannapolis, North Carolina.

Sebbene alcune squadre abbiano promosso giocatori in poche settimane dal draft (come i Blue Jays con Trey Yesavage), i White Sox difficilmente accelereranno i tempi per Cholowsky. Le franchigie gestiscono attentamente il tempo di servizio dei giocatori.

Il debutto in MLB è più probabile nella prossima stagione, con la società che potrebbe poi proporre un'estensione contrattuale per assicurarsi il talento a lungo termine e riscattare gli anni di arbitrato.

I White Sox hanno inoltre rafforzato il proprio parco scelte, acquisendo la 34ª chiamata assoluta dai Pirates tramite una trade che ha coinvolto l'ex prima scelta Jacob Gonzalez. Questa mossa evidenzia la volontà di costruire una base solida e competitiva per il futuro.