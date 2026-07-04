Kimi Antonelli ha conquistato la sua quinta pole position stagionale al Gran Premio di Gran Bretagna, al culmine di una sessione di qualifica intensa e combattuta. Il pilota italiano della Mercedes ha saputo imporsi nel momento decisivo, replicando la sfida già vista nella Sprint del venerdì contro le Ferrari. Nelle prime fasi, i due piloti della scuderia di Maranello erano stati i più veloci in Q1, ma un'ondata di giri veloci nel finale ha rimescolato le posizioni.

Antonelli ha raggiunto il vertice al termine della Q2 e ha consolidato il suo vantaggio fino alla fine della Q3.

Dopo il primo tentativo, il suo margine sul compagno di squadra George Russell era di appena 0,096 secondi, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc a circa due decimi. Mercedes ha sorpreso schierando Antonelli per primo nell’ultimo run, nonostante le aspettative di un’evoluzione favorevole della pista. L’italiano, tuttavia, ha migliorato il proprio tempo di quasi tre decimi, mettendo pressione agli avversari.

Le voci dei protagonisti dopo la qualifica

Russell non è riuscito a migliorarsi, rimanendo così vulnerabile agli attacchi delle Ferrari. Hamilton ha guadagnato poco a causa di un settore centrale non perfetto, chiudendo a 0,347 secondi dalla vetta. Leclerc, invece, ha trovato un ottimo giro finale, migliorando di 0,334 secondi e conquistando la seconda posizione, ma senza riuscire a strappare la pole ad Antonelli, che ha chiuso con 0,175 secondi di vantaggio.

"Ero un po’ stressato perché non mi piace mai essere il primo nell’ultimo tentativo", ha dichiarato Antonelli. "Ma l’ultimo giro è stato molto pulito. Abbiamo costruito la prestazione durante tutta la qualifica e portare a casa la pole è molto soddisfacente." Il leader del campionato, dopo aver battuto Hamilton nella Sprint, si è detto fiducioso di poter aumentare il vantaggio in classifica anche in gara: "Ho due Ferrari dietro di me e sicuramente cercheranno di lavorare insieme. Il loro passo è buono, ma anche il nostro è stato forte nella Sprint. Speriamo di confermarci domani."

Leclerc si è detto soddisfatto per il secondo posto in qualifica, superando il compagno di squadra Hamilton per la seconda gara consecutiva: "Sono contento.

Sono state alcune gare difficili, ma oggi ho ritrovato le giuste sensazioni in macchina. È un buon segnale." Hamilton, invece, ha espresso un certo rammarico per il terzo posto: "Ovviamente non sono soddisfatto. Sono terzo, ma felice di essere qui. Non avevamo il passo della Mercedes, ma avere entrambi i piloti davanti è positivo per il team. Vedremo se riusciremo a giocarcela con Kimi domani, magari con la strategia."

Le altre posizioni e le sorprese di Silverstone

Russell ha concluso quarto, nonostante un’uscita di pista in Q1 che ha richiesto un rapido cambio dell’ala anteriore. Isack Hadjar ha impressionato con il quinto tempo per la Red Bull, precedendo Max Verstappen, che ha lamentato problemi al motore e ha chiuso settimo.

Lando Norris ha portato la McLaren al sesto posto, mentre Oscar Piastri ha terminato ottavo.

Da segnalare la prestazione dei Racing Bulls, con entrambi i piloti in Q3 per la seconda volta consecutiva: Arvid Lindblad nono e Liam Lawson decimo. Gabriel Bortoleto ha mancato la Q3 per un soffio. Pierre Gasly sarà investigato per aver ostacolato Lance Stroll in Q1, mentre Esteban Ocon è sotto indagine per aver ignorato le bandiere gialle. Valtteri Bottas ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale in 18esima posizione, superando il compagno Sergio Perez.