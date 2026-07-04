Un sabato memorabile per Kimi Antonelli a Silverstone, al Gran Premio di Gran Bretagna. Il giovane pilota della Mercedes si è distinto con una prestazione eccezionale, sfiorando la pole position nella qualifica sprint e poi trionfando nella Sprint Race. Un risultato che conferma il suo stato di forma e la competitività della scuderia.

Nella sessione di qualifica sprint, Antonelli ha mostrato grande velocità, ottenendo il secondo tempo. Solo 0,011 secondi lo hanno separato dalla pole position, ottenuta dal compagno di squadra Lewis Hamilton. La sua performance ha evidenziato il suo talento e la forza della Mercedes, con Antonelli che ha preceduto entrambe le Ferrari, consolidando la sua posizione.

Trionfo nella Sprint Race

Il momento culminante è arrivato con la Sprint Race, dove Kimi Antonelli si è imposto. Il giovane italiano ha tagliato il traguardo in prima posizione, davanti ai due piloti della Ferrari. La vittoria, frutto di una condotta di gara impeccabile, ha dimostrato la sua capacità di gestire la pressione e mantenere un ritmo elevato. Questa prova di maestria e determinazione rafforza la sua reputazione come talento promettente della stagione.

Impatto sul Campionato Mondiale

La vittoria nella Sprint Race di Silverstone è un passo decisivo per Kimi Antonelli nella corsa al titolo mondiale. Il pilota della Mercedes ha evidenziato una notevole maturità e determinazione, qualità che lo rendono protagonista del campionato. Questa giornata trionfale consolida la sua leadership e sottolinea la supremazia della Mercedes in questa fase cruciale del Mondiale, proiettandolo tra i favoriti per il titolo.