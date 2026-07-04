Kimi Antonelli ha conquistato con autorità la pole position nel Gran Premio d’Inghilterra, svoltosi sull’iconico circuito di Silverstone. Il giovane pilota ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc, che si è assicurato la seconda posizione, e l’altra Rossa, guidata da Lewis Hamilton, che ha completato la prima fila. La seconda Mercedes, con al volante George Russell, ha chiuso la sessione di qualifica in quarta posizione, consolidando la presenza del team tedesco nelle prime file.

La sessione di qualifica: dominio e sorprese

La performance di Antonelli è stata definita eccezionale, con il pilota che ha registrato il tempo più veloce, garantendosi così la partenza dalla prima casella.

Alle sue spalle, Charles Leclerc ha dimostrato una notevole competitività, piazzandosi in seconda posizione e confermando l'ottimo stato di forma della Ferrari. La terza posizione è andata a Lewis Hamilton, che ha così permesso al team di Maranello di occupare due posti nelle prime tre posizioni della griglia. Nonostante un incidente in Q1 che avrebbe potuto compromettere il suo risultato, George Russell è riuscito a recuperare brillantemente, chiudendo in quarta posizione e dimostrando la resilienza della sua Mercedes.

Implicazioni per Mercedes e Ferrari

La pole position di Antonelli rappresenta un trionfo significativo per la Mercedes, che vede nel suo giovane talento una conferma della propria competitività e delle prospettive future.

Questo risultato sottolinea la solida performance del team tedesco, ulteriormente rafforzata dalla quarta posizione di Russell. La presenza di ben due Ferrari nelle prime tre posizioni evidenzia una battaglia serrata e avvincente tra i due colossi dell'automobilismo, promettendo un Gran Premio d'Inghilterra ricco di emozioni e colpi di scena. La capacità di Leclerc di posizionarsi come il più vicino inseguitore di Antonelli ribadisce la forza e la determinazione della scuderia italiana, pronta a sfidare la Mercedes per la vittoria.

Prospettive per il Gran Premio

La griglia di partenza così definita a Silverstone preannuncia una gara estremamente interessante. Con Kimi Antonelli in pole e un agguerrito Charles Leclerc al suo fianco, la partenza sarà cruciale.

La presenza di Lewis Hamilton in terza posizione e di George Russell in quarta aggiunge ulteriore pepe alla contesa, con entrambi i piloti pronti a sfruttare ogni opportunità. La giornata di qualifica è stata caratterizzata da una prestazione rotonda per il giovane Antonelli, che ha saputo imporsi con autorità. La resilienza di Russell, capace di superare un inconveniente iniziale, e la costante competitività di Leclerc, rendono il quadro generale estremamente dinamico e imprevedibile per la gara di domenica.