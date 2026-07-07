Il Gran Premio di Gran Bretagna si è rivelato un appuntamento amaro per Kimi Antonelli, il giovane pilota italiano che ha visto sfumare una potenziale vittoria a causa di un guasto tecnico nelle fasi cruciali della gara. Nonostante avesse conquistato la pole position e si fosse posizionato in seconda piazza, inseguendo Charles Leclerc, un problema al componente della ruota anteriore sinistra ha compromesso irrimediabilmente la sua corsa, escludendolo dalla zona punti.

Questo ritiro segna il secondo in sole tre gare per Antonelli, un brusco stop dopo una striscia impressionante di cinque vittorie consecutive che gli aveva permesso di costruire un vantaggio significativo nella classifica generale.

Il pilota ha espresso la sua delusione: "Abbiamo avuto una serie incredibile con cinque gare, cinque vittorie di fila, e probabilmente tutto stava andando troppo dalla mia parte. Poi abbiamo avuto due ritiri in tre gare. Ovviamente è difficile da digerire perché a Barcellona ero secondo, qui stavo andando per la vittoria. Penso che avessimo una reale possibilità e fossi a distanza di attacco. È un peccato non aver nemmeno avuto la possibilità di provarci. Ma è andata così. La cosa più importante è che torniamo più forti".

Il Problema Tecnico a Silverstone e la Penalità

La gara di Silverstone ha visto Antonelli partire dalla pole position, per poi scivolare in terza piazza dopo lo start. Con determinazione, è riuscito a superare Lewis Hamilton, riportandosi alle spalle di Leclerc e mettendo pressione per la leadership.

Tuttavia, al giro 41, la sua corsa è stata compromessa dal distacco della copertura della ruota anteriore sinistra, un inconveniente che ha reso la vettura estremamente difficile da guidare e ha richiesto due pit stop aggiuntivi per tentare di risolvere il problema.

Antonelli ha descritto la gravità della situazione: "La macchina non girava più – in alcune curve la ruota era sollevata, quindi c’era qualcosa di fondamentale che si era rotto. Sappiamo solo ora che si è rotta la copertura della ruota, ma non sappiamo se si sia rotto qualcos’altro perché dalla perdita sembrava più di una semplice copertura. Il team avrà il tempo di analizzare". Nonostante le evidenti difficoltà, il pilota ha cercato strenuamente di mantenere la vettura in pista e di restare in zona punti.

Tuttavia, la sua battaglia è stata vanificata da una penalità di cinque secondi per aver superato più volte i limiti della pista, una diretta conseguenza dell'inguidabilità del mezzo. "Ovviamente stavo cercando di restare in pista ma era davvero inguidabile. Prendere una penalità per questo fa male, ma queste sono le regole e non posso farci nulla", ha commentato Antonelli, evidenziando l'amarezza per la decisione.

Prospettive Future e Spirito di Rivincita

Il finale di gara ha riservato un'ulteriore beffa per Antonelli con l'ingresso della Safety Car, che ha annullato il minimo vantaggio che stava cercando di costruire per difendere la decima posizione e conquistare almeno un punto. "Stavo cercando di ottenere almeno un punto, ma poi è uscita la Safety Car e non ho più avuto la possibilità di provarci", ha dichiarato.

Alla fine, il pilota è stato classificato sedicesimo, lasciando Silverstone senza punti per la seconda volta in tre gare, un risultato difficile da accettare dopo le aspettative iniziali.

Nonostante la delusione per i punti persi, Antonelli mantiene una prospettiva risoluta e uno spirito di rivincita. "Abbiamo perso molti punti ma il momento c’è ancora, perché questo weekend abbiamo mostrato la velocità e il potenziale quando tutto funziona. Questo fa crescere ancora di più la voglia di andare a Spa e fare meglio", ha affermato con convinzione. Il suo margine in classifica generale si è ridotto a 25 punti sul compagno di squadra George Russell, ma la determinazione del giovane talento italiano resta intatta, proiettandolo verso le prossime sfide con rinnovata energia e la ferma intenzione di "tornare più forti".