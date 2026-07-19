Nonostante abbia consolidato un significativo vantaggio nel campionato mondiale di Formula 1 grazie alla vittoria nel Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps, Kimi Antonelli minimizza l'importanza del distacco accumulato, avvertendo che la situazione in classifica può mutare molto facilmente. Il pilota italiano, infatti, preferisce non dare eccessivo peso al suo primato, consapevole della volatilità delle dinamiche di gara.

Il Vantaggio in Campionato

Dopo aver subito due ritiri nelle tre gare precedenti, che avevano ridotto il suo margine a soli 25 punti su George Russell e 32 su Lewis Hamilton, Antonelli ha ribaltato la situazione a Spa.

Una vittoria convincente, unita al ritiro di Russell al primo giro e al quarto posto di Hamilton, ha permesso al leader del campionato di portarsi a 45 punti di vantaggio sul resto del gruppo. Questo “colpo di fortuna” a Spa, come lo ha definito lo stesso Antonelli, ha ridefinito le gerarchie.

Le Dichiarazioni di Antonelli

“Credo che lo slancio ci fosse sempre stato, si trattava solo di ottenere il risultato,” ha affermato Antonelli. “Oggi siamo stati un po' fortunati con quanto accaduto in termini di campionato, ma è proprio per questo che bisogna cercare di cogliere ogni opportunità, perché abbiamo visto che la situazione può davvero cambiare molto facilmente. Dobbiamo solo continuare a performare, a portare a casa i risultati, e poi vedremo cosa succederà alla fine dell'anno.”

Riguardo all'episodio della virtual safety car, il pilota ha commentato: “Ovviamente, ero un po' infastidito, ma non si possono prevedere queste cose.

A volte ti va bene; altre volte no. A Suzuka, sono stato molto fortunato con i tempi della safety car, e oggi non è stata dalla mia parte. Ma è così che vanno le cose ed è per questo che, nonostante tutto, cerchi solo di trarne il meglio e massimizzare il risultato.”

La Corsa di Spa-Francorchamps

Descrivendo la frenesia della gara, Antonelli ha raccontato: “È stato pazzesco. A dire il vero, ero così confuso su quello che stava succedendo perché Max mi ha superato in velocità prima di Eau Rouge, e poi l'ho ripassato,” aggiungendo: “Non avevo idea. Stavo solo cercando di mantenere la posizione in pista, e guardavo costantemente nello specchietto perché vedevo tante macchine arrivare. Ma è stata una partenza folle.

Fortunatamente, siamo riusciti a cavarcela senza problemi.”

Sul ritmo di gara, ha spiegato: “Il passo era molto più alto rispetto alle prove, e non è stato facile perché Max nel primo stint teneva il ritmo, e poi ovviamente Charles ha avuto un ottimo passo anche con le gomme dure. Quindi, non è stato facile perché c'era anche molta differenza di dispiegamento tra tutte le squadre. Inoltre, eravamo forti in alcune parti della pista ma deboli in altre. Quindi, non è stato affatto semplice, ma ne sono molto contento.”