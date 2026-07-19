L'Open Championship 2026, che si terrà sul prestigioso campo del Royal Birkdale Golf Club in Inghilterra, si appresta a scrivere una nuova pagina nella storia del golf professionistico. L'edizione di quest'anno vanta un montepremi record complessivo di 17,75 milioni di dollari. Il vincitore si aggiudicherà una somma senza precedenti di 3,2 milioni di dollari,rappresentando la quota più alta mai erogata nella storia dell'R&A e dell'Open Championship. Questo importo segna un incremento di 750.000 dollari rispetto al premio del vincitore dell'edizione 2025, confermando una tendenza di crescita costante nel valore del torneo.

La ripartizione dettagliata dei premi

La distribuzione dei premi è stata definita con precisione per le prime settanta posizioni. Il vincitore riceverà 3.200.000 dollari, mentre il secondo classificato si aggiudicherà 1.842.000 dollari. Il terzo posto è premiato con 1.181.000 dollari, il quarto con 917.000 dollari e il quinto con 738.000 dollari. Seguono il sesto con 639.700 dollari, il settimo con 549.700 dollari, l'ottavo con 463.250 dollari, il nono con 406.200 dollari e il decimo con 367.000 dollari. La ripartizione prosegue fino alla settantesima posizione, alla quale è destinato un premio di 40.700 dollari.

Per i golfisti che si classificano tra la settantunesima e la settantottesima posizione, il premio decresce progressivamente di 125 dollari per ogni piazzamento, fino a raggiungere un minimo di 39.700 dollari per il 78° posto.

È importante sottolineare che anche i professionisti che non riescono a superare il taglio (miss the cut) e quindi non accedono alle fasi finali del torneo, non rimangono a mani vuote. Ricevono infatti un premio di consolazione differenziato in base alla loro prestazione. I migliori dieci professionisti esclusi, incluse le eventuali parità, otterranno 12.900 dollari. I successivi venti professionisti esclusi, sempre considerando le parità, riceveranno 10.750 dollari, mentre il resto dei professionisti esclusi sarà comunque premiato con 9.100 dollari.

L'evoluzione storica del montepremi

L'analisi degli ultimi cinque anni rivela una tendenza di crescita significativa sia per il montepremi totale sia per il premio destinato al vincitore, evidenziando l'accresciuto valore e l'attrattiva dell'Open Championship.

Nel 2021, il montepremi complessivo ammontava a 11,5 milioni di dollari, con il campione che incassava 2,07 milioni di dollari. Questa progressione è stata costante: nel 2025, il totale era già salito a 17 milioni di dollari, e il vincitore aveva ricevuto 3,1 milioni di dollari. I dati per l'edizione 2026, con un montepremi di 17,75 milioni e un premio di 3,2 milioni per il vincitore, confermano e rafforzano ulteriormente questa traiettoria di aumento, consolidando la posizione dell'Open Championship come uno degli eventi più remunerativi nel calendario del golf mondiale.