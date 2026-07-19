Aroldis Chapman ha scolpito il suo nome nella storia della Major League Baseball, stabilendo un nuovo e prestigioso record di strikeout per un lanciatore di rilievo. Il closer dei Boston Red Sox ha raggiunto questo straordinario traguardo durante un'emozionante partita contro gli Angels. Chapman ha eliminato al piatto Denzer Guzman, registrando il suo 1.364° strikeout in carriera e superando così la leggenda Hoyt Wilhelm, detentore del precedente primato.

Dopo aver infranto il primato, Chapman ha dimostrato la sua importanza per la squadra, chiudendo la partita con un decisivo doppio gioco che ha assicurato la vittoria dei Red Sox per 5-2.

Per lui, si è trattato anche del diciassettesimo salvataggio stagionale, a conferma della sua efficacia sul monte di lancio. Nel dopo partita, i compagni di squadra hanno celebrato il loro campione con un video personalizzato che ripercorreva i sedici anni della sua illustre carriera. Chapman ha dichiarato tramite un interprete: "Mi sento molto felice, molto orgoglioso di ciò che sono riuscito a realizzare".

Primati MLB a rischio: le statistiche da tenere d'occhio

L'impresa di Aroldis Chapman non è l'unica a tenere banco nel panorama della Major League Baseball. Diversi altri record storici sono in bilico e potrebbero essere superati prima della fine del 2026. Tra questi, i Washington Nationals sono proiettati a infrangere il record di salvataggi falliti in una singola stagione, attualmente condiviso a quota 37 dai White Sox del 2024 e dagli stessi Nationals del 2021.

Con 27 salvataggi falliti e un egual numero di conversioni già registrate, le proiezioni indicano che la squadra potrebbe arrivare a un totale di circa 45.

Sul fronte dei lanciatori, Anthony Kay dei Chicago White Sox sta guidando la lega con ben 18 battitori colpiti (hit-batsmen). Il suo ritmo lo pone in rotta di collisione con il record moderno di 24, stabilito da Austin Adams nel 2021. Anche il suo compagno di squadra, Sam Antonacci, ha raggiunto la stessa quota di 18 battitori colpiti. Nel frattempo, Corbin Carroll degli Arizona Diamondbacks è a un passo dal superare il suo stesso record di franchigia di 17 tripli, stabilito l'anno scorso. L'obiettivo per Carroll è raggiungere quota 20 tripli, un traguardo che non viene toccato in MLB dal 2007.

Obiettivi individuali: fuoricampo, basi rubate e salvezze

Anche traguardi individuali di grande prestigio sono all'orizzonte. Kyle Schwarber, il potente battitore designato dei Phillies, ha già raggiunto l'impressionante cifra di 30 fuoricampo in sole 84 partite, un ritmo più veloce di qualsiasi altro giocatore nella storia della franchigia. Questa performance lo proietta verso la possibilità di superare il record di franchigia di 58 home run, detenuto da Ryan Howard. Schwarber è anche il terzo giocatore per fuoricampo nei primi cinque anni con una singola squadra, dietro a Babe Ruth e Mark McGwire.

Un altro giocatore che sta per scrivere la storia è José Ramírez dei Cleveland Guardians. Gli mancano solo cinque fuoricampo per entrare nell'esclusivo "club 300-300" (300 fuoricampo e 300 basi rubate).

Inoltre, Ramírez è a sole 18 RBI (punti battuti a casa) dal raggiungere il prestigioso traguardo dei 1.000. Anche tra i lanciatori, Kenley Jansen è a un passo da un risultato eccezionale: gli mancano solo 13 salvezze per arrivare a quota 500 in carriera, un'impresa riuscita finora solo a Mariano Rivera e Trevor Hoffman. Infine, lo stesso Aroldis Chapman è vicino a un altro importante traguardo personale: gli occorrono quattro salvezze per superare Dennis Eckersley e conquistare il nono posto nella classifica all-time dei salvataggi.