L'Atlanta Dream sta affrontando il suo periodo più critico in questa stagione WNBA, con una serie negativa di cinque sconfitte consecutive che rappresenta la striscia più lunga attualmente attiva nel campionato. La squadra, che si posiziona al settimo posto in classifica con un bilancio di dodici vittorie e nove sconfitte, si trova ora in una fase cruciale, a pochi incontri dalla pausa per l'All-Star Break.

Il capo allenatore Karl Smesko ha evidenziato come questa situazione abbia generato una nuova consapevolezza all'interno del gruppo. «Quando si ha un record di 12-4, a volte non si percepisce l'urgenza di capire che la situazione può peggiorare», ha dichiarato Smesko.

«Con l'arrivo di una serie di sconfitte, l'attenzione si sposta improvvisamente sulla necessità di agire. La verità è che avremmo sempre dovuto farlo, ma ora stiamo comprendendo appieno l'urgenza che ne deriva.»

Analisi della crisi e le dichiarazioni di Naz Hillmon

La striscia di sconfitte dell'Atlanta Dream è coincisa con un marcato calo nelle percentuali di tiro e nella produzione offensiva. Prima di questa fase, la squadra deteneva il miglior attacco della lega, primeggiando nell'offensive rating dal 9 maggio al 24 giugno. Nelle ultime cinque partite, al contrario, l'attacco è scivolato tra i peggiori tre del campionato, con la squadra che ha tirato con meno del 40% dal campo in quattro delle cinque sconfitte.

Anche la precisione ai tiri liberi ha subito un calo, attestandosi al 71,8% durante questa serie negativa.

La giocatrice Naz Hillmon ha ribadito che il focus del gruppo rimane sulla qualità delle conclusioni. «Ci stiamo concentrando sul fatto che, indipendentemente dal fatto che i tiri entrino o meno, stiamo cercando i buoni tiri che desideriamo e accetteremo i risultati», ha affermato Hillmon. Ha inoltre sottolineato l'importanza del sostegno reciproco tra le compagne: «In questi momenti è facile chiedersi cosa non va, ma a volte serve anche una pacca sulla spalla e più incoraggiamento dalle compagne. Sappiamo come possiamo migliorare, ma vogliamo anche assicurarci di aiutarci a vicenda lungo il percorso.»

Prossimi impegni e prospettive future

Tre delle cinque sconfitte recenti sono arrivate contro le Golden State Valkyries, una squadra che si è dimostrata particolarmente ostica per Atlanta in questa stagione.

Un altro aspetto critico è stato il rendimento a rimbalzo, dove il Dream è stato spesso superato, nonostante sia solitamente uno dei suoi punti di forza. La formazione di Atlanta si prepara ora ad affrontare una serie di partite casalinghe cruciali, a partire dalla sfida contro le Seattle Storm al Gateway Center. Seguiranno gli incontri interni con le Toronto Tempo e le Los Angeles Sparks, una trasferta a Toronto e un ultimo match casalingo contro le Chicago Sky prima della pausa per l'All-Star Break.

Il calendario offre dunque un'opportunità concreta per invertire la rotta, specialmente considerando l'ottimo rendimento casalingo della squadra, che vanta sei vittorie e tre sconfitte tra le mura amiche. La pausa per l'All-Star Break potrebbe rivelarsi il momento ideale per ritrovare fiducia e rilanciare le ambizioni stagionali dell'Atlanta Dream.