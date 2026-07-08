Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà presente a Napoli per la gara inaugurale dei prossimi Campionati Europei maschili di volley. L'importante annuncio è stato dato direttamente da Giuseppe Manfredi e Giuseppe Buonfiglio, presidenti rispettivamente della Federazione Italiana Pallavolo e della Lega Pallavolo Serie A, i quali hanno rivelato di aver esteso l'invito al Capo dello Stato durante una precedente visita al Quirinale. La conferma ufficiale della partecipazione del Presidente Mattarella all'evento è giunta in seguito a una telefonata dagli uffici presidenziali, confermando così un appuntamento di grande prestigio per lo sport italiano.

La partita che segnerà l'esordio degli azzurri, campioni del mondo in carica, vedrà l'Italia affrontare la Svezia. L'incontro si svolgerà giovedì 10 settembre nella suggestiva e iconica cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, trasformata per l'occasione in un'arena a cielo aperto. Buonfiglio ha espresso la sua soddisfazione, dichiarando: "Quando siamo andati al Quirinale con la pallavolo, io e Manfredi abbiamo invitato il Presidente della Repubblica a venire a vedere gli Europei maschili di volley. Oggi ho ricevuto una telefonata dai suoi uffici e posso annunciare che Mattarella sarà a piazza del Plebiscito a Napoli il 10 settembre per la gara inaugurale Italia‑Svezia". Questa presenza istituzionale di altissimo livello sottolinea il valore e il riconoscimento che la pallavolo ha saputo conquistare nel panorama sportivo nazionale.

Un appuntamento di grande rilievo per la pallavolo italiana

L'esordio della Nazionale italiana agli Europei rappresenta un momento di straordinaria importanza per l'intero movimento pallavolistico del Paese. La presenza del massimo rappresentante delle istituzioni italiane conferisce all'evento un'aura di solennità e prestigio, evidenziando il forte legame tra lo sport e la cultura nazionale. L'allestimento di un campo da gioco in una delle piazze più celebri e affascinanti d'Italia, come Piazza del Plebiscito, non solo amplifica la risonanza mediatica della manifestazione, ma rafforza anche il profondo legame che la pallavolo ha saputo costruire con il suo pubblico, sempre più numeroso e appassionato.

La partecipazione del Presidente della Repubblica aggiunge un ulteriore, significativo elemento di valore a una rassegna che vedrà protagonisti i campioni del mondo in carica. Gli azzurri saranno chiamati a difendere il loro titolo davanti ai propri tifosi, in un contesto che si preannuncia carico di emozioni e aspettative. Questo evento non è solo una celebrazione sportiva, ma anche un'occasione per ribadire l'eccellenza e la passione che caratterizzano la pallavolo italiana.

EuroVolley 2026: il calendario e la vendita dei biglietti

I Campionati Europei maschili di volley si terranno in Italia dal 10 al 26 settembre 2026, coinvolgendo alcune delle principali città italiane: Napoli, Modena, Torino e Milano.

La gara inaugurale tra Italia e Svezia, in programma il 10 settembre nel capoluogo campano, segna l'inizio ufficiale di questa prestigiosa rassegna continentale. In concomitanza con l'annuncio della presenza presidenziale, è stata ufficialmente avviata la vendita dei biglietti per l'evento, che si prospetta come uno dei momenti più attesi e spettacolari per tutti gli appassionati di volley.

L'organizzazione della manifestazione mira a valorizzare le eccellenze sportive italiane e a promuovere la pallavolo su scala europea, offrendo agli spettatori la possibilità di assistere a incontri di altissimo livello tecnico e agonistico. La scelta di location suggestive e l'attenzione alla promozione dell'evento sono pensate per garantire un'esperienza indimenticabile, consolidando il ruolo dell'Italia come punto di riferimento nel panorama della pallavolo internazionale.