Il velocista azzurro Filippo Tortu non prenderà parte ai Campionati Italiani Assoluti di atletica leggera, in programma allo stadio Ridolfi di Firenze il 25 e 26 luglio. Un nuovo infortunio, subito durante un allenamento il giorno precedente, lo ha costretto al forfait, impedendogli di scendere in pista per la prova dei 200 metri prevista per domenica.

Nei prossimi giorni, il campione azzurro si sottoporrà a esami specifici per determinare l'esatta entità del problema fisico. Questo stop rappresenta un duro colpo per l'atleta, che puntava a un'importante verifica in vista degli impegni futuri, e per la manifestazione stessa, che perde uno dei suoi protagonisti più attesi.

L'importanza degli Assoluti di Firenze

L'assenza di Tortu si fa sentire in un contesto cruciale per l'atletica italiana. La rassegna tricolore, giunta alla sua centosedicesima edizione, non è solo l'occasione per assegnare ben quaranta titoli italiani, ma costituisce anche un passaggio fondamentale nella definizione della squadra azzurra che parteciperà ai Campionati Europei di Birmingham, in calendario dal 10 al 16 agosto. L'evento fiorentino è quindi un banco di prova essenziale per molti atleti.

Verso gli Europei di Birmingham

La posta in gioco è alta: oltre ai titoli nazionali, gli Assoluti di Firenze serviranno a consolidare la formazione che rappresenterà l'Italia nella rassegna continentale.

A Birmingham, infatti, saranno in palio anche gli ambiti titoli europei della staffetta mista 4x400, rendendo ogni prestazione a Firenze ancora più significativa. Sebbene la partecipazione di Tortu fosse già considerata incerta in funzione della sua preparazione mirata per gli Europei, il suo forfait aggiunge un elemento di incognita alla composizione finale della squadra.

I protagonisti attesi e il programma

La manifestazione toscana segna un atteso ritorno: gli Assoluti tornano a Firenze dopo ventidue anni, promettendo grande spettacolo. Nonostante l'assenza di Tortu, il parterre di atleti è di altissimo livello e vedrà la partecipazione di numerosi big dell'atletica italiana. Tra i nomi di spicco figurano il campione olimpico Marcell Jacobs, la mezzofondista Nadia Battocletti, il pesista Leonardo Fabbri, il triplista Andy Diaz, il saltatore Andrea Dallavalle e la velocista Zaynab Dosso.

La loro presenza garantirà gare di alto profilo e grande competizione per i titoli nazionali.

L'evento sarà inoltre un'opportunità cruciale per l'assegnazione degli ultimi posti disponibili nelle staffette azzurre, fondamentali per completare la spedizione italiana a Birmingham. Il programma prevede l'apertura con le qualificazioni del Challenge nelle mattinate di venerdì 24 e sabato 25 luglio. Le finali per l'assegnazione dei titoli tricolori si svolgeranno poi nel pomeriggio di sabato 25 e domenica 26, con inizio previsto tra le ore 17:00 e le 17:30, promettendo un weekend di grande atletica.