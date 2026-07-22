L'edizione 2026 del Giro d'Abruzzo è stata presentata il 22 luglio 2026 all'Aquila, presso il Palazzo della Regione Abruzzo. La corsa ciclistica si svolgerà dal 15 al 18 settembre, coprendo un percorso di 640 chilometri. Partenza da Cupello (Chieti), arrivo a Controguerra (Teramo). L'evento, organizzato da RCS Sport con la Regione Abruzzo, attraverserà le quattro province regionali.

Il tracciato, con un dislivello totale di 8.200 metri, promette una sfida tecnica elevata. Alla presentazione hanno preso parte Marco Marsilio (Presidente Regione Abruzzo), Paolo Bellino (AD RCS Sports & Events), Stefano Allocchio (Direttore di corsa RCS Sport) e Roberto Formichetti (Regione Abruzzo), oltre a rappresentanti locali e giornalisti.

Il Percorso e la Partecipazione

Il Giro d'Abruzzo 2026 vedrà al via 19 team, con due ore di diretta TV quotidiana e Radio Delta 1 come radio ufficiale. Marco Marsilio ha dichiarato che l'Abruzzo è "terra di ciclismo, capace di offrire percorsi spettacolari e una sfida tecnica di altissimo livello", valorizzando l'evento per la promozione del territorio. Paolo Bellino ha ricordato la storica collaborazione con la regione, citando il Giro d'Italia 2023.

Stefano Allocchio ha descritto il percorso 2026 come pienamente rappresentativo delle caratteristiche della regione: vario, tecnico e impegnativo. Il tracciato prevede saliscendi, una frazione per velocisti e una tappa finale con "muri" decisivi per la classifica.

Valore e Organizzazione dell'Evento

L'organizzazione, affidata a RCS Sport, garantisce la qualità dell'evento, importante opportunità di visibilità per l'Abruzzo. Il Giro d'Abruzzo 2026 valorizzerà le peculiarità paesaggistiche e sportive della regione, offrendo un "viaggio indimenticabile" dal mare ai colli e ai borghi più suggestivi.