Le ATP Finals continueranno a svolgersi a Torino anche nel 2027. L'annuncio ufficiale è stato dato il 16 luglio 2026 dal presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi, confermando così la permanenza di uno degli eventi tennistici internazionali più prestigiosi nella città piemontese.

La decisione è maturata a seguito di valutazioni estremamente positive sull'organizzazione e sull'accoglienza che Torino ha saputo garantire nelle edizioni precedenti. La conferma delle ATP Finals a Torino rappresenta un significativo riconoscimento per l'impegno e il lavoro svolto sia a livello locale che nazionale, consolidando la posizione dell'Italia nel panorama del tennis mondiale.

La conferma delle ATP Finals a Torino

Durante la comunicazione, il presidente Binaghi ha voluto evidenziare l'importanza cruciale della stretta collaborazione tra le istituzioni locali, la Federazione Italiana Tennis e tutti gli organizzatori dell'evento. Questa sinergia ha permesso di raggiungere standard elevati, garantendo il successo delle edizioni passate.

La permanenza delle ATP Finals a Torino per il 2027 è vista come un fattore chiave per assicurare continuità e una notevole visibilità internazionale al territorio. Le edizioni già ospitate dalla città hanno registrato una partecipazione di pubblico eccezionale e hanno riscosso l'ampio apprezzamento sia degli atleti che degli addetti ai lavori.

"Torino ha dimostrato di essere all'altezza di un evento di questa portata", ha ribadito Binaghi, sottolineando la capacità organizzativa della città.

Il ruolo strategico della Federazione Italiana Tennis

La Federazione Italiana Tennis, ente fondato nel 1910, svolge un ruolo fondamentale nel governo e nella promozione del tennis in Italia. Le sue attività spaziano dall'organizzazione di importanti eventi nazionali e internazionali alla formazione degli atleti, passando per la gestione complessiva delle iniziative volte allo sviluppo del tennis su tutto il territorio nazionale.

L'impegno costante della Federazione nella promozione di appuntamenti di rilievo come le ATP Finals contribuisce in maniera determinante a rafforzare la presenza e il prestigio dell'Italia nel contesto del tennis mondiale.

La scelta di mantenere le ATP Finals a Torino per il 2027 non fa che ribadire la centralità della città e l'importanza strategica della Federazione Italiana Tennis all'interno della più ampia strategia di sviluppo del tennis a livello internazionale.