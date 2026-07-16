Il futuro di Luke Weaver, rilievo di punta dei New York Mets, è al centro delle speculazioni di mercato che coinvolgono le squadre della National League East. La stagione dei Mets si è rivelata profondamente deludente, con la franchigia ormai esclusa dalla corsa ai playoff e posizionata tra le peggiori della lega. Nonostante un investimento significativo con un monte ingaggi superiore ai 300 milioni di dollari, la squadra newyorkese si trova in una fase critica, e la dirigenza sembra orientata a cedere alcuni dei suoi giocatori più appetibili in vista dell'imminente deadline di mercato.

Tra i nomi più discussioni spicca proprio quello di Luke Weaver. Dopo il suo passaggio dagli Yankees ai Mets lo scorso inverno, il lanciatore si è distinto con prestazioni di alto livello: vanta un'ottima ERA di 1.85 e ha concesso solamente due fuoricampo in 39 inning lanciati. Weaver, che compirà 33 anni ad agosto, rappresenta uno dei pochi punti fermi in una squadra afflitta da infortuni e da una palese mancanza di leadership. Il suo rendimento costante lo rende un obiettivo particolarmente interessante per i Philadelphia Phillies, rivali storici dei Mets, che puntano a rafforzare il proprio bullpen in vista della post-season.

Le condizioni di una potenziale trade

I Phillies, dopo un inizio di stagione incerto, hanno saputo invertire la rotta, anche grazie alla guida del manager Don Mattingly, e ora sono in piena corsa per un posto nei playoff.

Il general manager Dave Dombrowski ha già espresso chiaramente l'intenzione di acquisire più di un rinforzo per il bullpen entro la scadenza del mercato. Weaver, il cui contratto si estende anche per il 2027, rappresenterebbe un'aggiunta di notevole valore. Tuttavia, per convincere i Mets a cedere un giocatore così importante a una diretta rivale di divisione, sarebbe necessaria una contropartita significativa. Si parla di almeno un prospetto di alto livello come fulcro dell'accordo, affiancato da giovani rilievi in grado di compensare la sua partenza già dalla prossima stagione.

La possibilità di vedere Weaver indossare la maglia dei Phillies è tutt'altro che semplice: un'operazione di questa portata avrebbe un impatto significativo anche dal punto di vista dell'immagine pubblica per la dirigenza dei Mets, già sotto forte pressione a causa dei risultati negativi.

Nonostante le implicazioni a livello di percezione, dal punto di vista puramente sportivo, una simile cessione potrebbe essere giustificata dalla necessità di ricostruire la squadra e di acquisire risorse preziose per il futuro.

Il valore di Weaver e la strategia dei Mets

La decisione finale dei Mets riguardo a Weaver sarà un chiaro indicatore delle reali intenzioni della società per la stagione 2027. Weaver, che ha registrato una serie impressionante di ventidue apparizioni consecutive senza subire punti e un'ERA stagionale di 2.00, è uno dei giocatori sotto controllo contrattuale che sta generando il maggiore interesse sul mercato. Il suo stipendio per il 2027 non è considerato eccessivo per un rilievo del suo calibro, e la sua comprovata esperienza come closer, anche con i New York Yankees, ne accresce ulteriormente il valore.

La dirigenza dei Mets potrebbe prendere in considerazione la sua cessione solo in presenza di un'offerta eccezionalmente vantaggiosa, paragonabile a quella che nel 2016 portò Andrew Miller dagli Yankees a Cleveland in cambio di quattro prospetti di alto valore. In assenza di una proposta irrinunciabile, la società potrebbe optare per trattenere Weaver, puntando a una pronta risalita già dalla prossima stagione. La scelta definitiva dipenderà dalla strategia a breve e medio termine che i Mets decideranno di adottare per il loro futuro.