Il masterplan dell’edizione 2026 delle Atp Finals di Torino è stato presentato, rivelando significative novità per l’Inalpi Arena e il Fan Village. L’obiettivo è potenziare l’esperienza dell’evento, rendendola più coinvolgente e accessibile per i tifosi.

Per l’Inalpi Arena, il progetto prevede una nuova configurazione delle sedute che porterà la capienza a oltre 13.500 posti. Saranno introdotte quattro nuove terrazze con affaccio diretto sul campo, pensate per offrire un’esperienza esclusiva a partner e ospiti. Anche le aree hospitality subiranno un potenziamento, garantendo un’accoglienza di livello superiore.

Una delle innovazioni più suggestive è lo Skywalk, una passerella sopraelevata firmata Pininfarina, riservata ai giocatori. Questo elemento architettonico e scenografico collegherà direttamente l’Inalpi Arena al Fan Village, permettendo ai protagonisti del torneo di avvicinarsi al pubblico in modo innovativo.

Il Fan Village si trasformerà nel cuore pulsante dell’evento, promettendo un’esperienza ancora più immersiva e partecipativa. Il Blue Carpet sarà allestito in piazza San Carlo, con una nuova installazione anch’essa progettata da Pininfarina, pensata per valorizzare ulteriormente il legame tra l’evento e la città di Torino. All’interno del villaggio sorgerà un nuovo campo di allenamento con vista, dove gli appassionati potranno osservare i giocatori durante la preparazione dei match.

A completare l’offerta, una nuova facciata ampliata con una grande parete Led trasformerà il Piazzale Grande Torino in un grande palcoscenico digitale, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente.

L'ispirazione e l'avvicinamento al pubblico

Il progetto si ispira al modello degli Internazionali d’Italia al Foro Italico, con l’intento di avvicinare i campioni al pubblico. La lounge riservata ai giocatori, griffata Red Bull, sarà collegata al palazzetto da una passerella aerea, che richiamerà il ponte che unisce il Centrale al Foro Italico, consentendo così ai campioni di sfilare davanti agli spettatori e rafforzando il legame tra atleti e appassionati.