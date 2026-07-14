La Major League Baseball ha ufficialmente svelato le prossime tappe del suo celebre All-Star Game, fissando due appuntamenti di grande risonanza per il mondo del baseball. Il prestigioso Midsummer Classic del 2026 si svolgerà al Citizens Bank Park di Philadelphia, un evento che si inserisce perfettamente nelle celebrazioni del 250° anniversario dell’indipendenza americana. Per l’edizione successiva, quella del 2027, l’onore di ospitare la partita delle stelle è stato assegnato al leggendario Wrigley Field di Chicago, uno degli stadi più iconici della lega.

Philadelphia 2026: Un All-Star Game nel segno della storia

La decisione di assegnare a Philadelphia l’All-Star Game del 2026 era stata annunciata già nel 2019 dal Commissioner Robert D. Manfred Jr. L’obiettivo primario era quello di commemorare il 250° anniversario della firma della Dichiarazione d’Indipendenza, un evento di portata storica per gli Stati Uniti. Questa scelta riprende una tradizione, dato che già nel 1976 la città aveva ospitato l'evento in occasione del bicentenario. Sebbene sia la prima volta che il Citizens Bank Park accoglie questa manifestazione, Philadelphia vanta una ricca storia come sede dell’All-Star Game, avendolo ospitato allo Shibe Park nel 1943 e nel 1952, e al Veterans Stadium nel 1976 e nel 1996.

L'annuncio ufficiale di questa storica assegnazione risale al 16 aprile 2019, evidenziando l'importanza di questa ricorrenza nazionale per la lega.

Wrigley Field 2027: Un'icona del baseball ospita le stelle

Per l’edizione del 2027, la MLB ha confermato l’assegnazione dell’All-Star Game al celebre Wrigley Field di Chicago. L’ufficializzazione è avvenuta con una cerimonia di alto profilo, tenutasi il primo agosto 2025, che ha visto la partecipazione di importanti personalità. Tra gli intervenuti, il Commissioner Manfred, il governatore dell’Illinois JB Pritzker, il sindaco di Chicago Brandon Johnson e numerosi altri rappresentanti della città e della storica franchigia dei Cubs. Questo evento ha sottolineato il prestigio dell'assegnazione e il forte coinvolgimento delle autorità locali nel celebrare un momento così significativo per la comunità e per il baseball.

Oltre il 2027: Le previsioni per le future edizioni

Con le sedi del 2026 e 2027 ormai definite, l’attenzione si sposta sulle edizioni successive, per le quali non sono ancora stati diramati annunci ufficiali. Tuttavia, diverse previsioni e ipotesi circolano riguardo le possibili location per il 2028, il 2029 e il 2030. Tra le candidature più accreditate, si suggerisce che l’Oracle Park di San Francisco possa essere la scelta per il 2028. Per l’anno seguente, il 2029, si ipotizza che lo Yankee Stadium nel Bronx possa essere il palcoscenico ideale. Infine, per il 2030, l’All-Star Game potrebbe approdare al Daikin Park di Houston, precedentemente conosciuto come Minute Maid Park. Queste speculazioni si basano su un’attenta analisi di fattori come le ricorrenze storiche significative e la concomitanza con altri grandi eventi, come le Olimpiadi di Los Angeles del 2028, che potrebbero influenzare le decisioni strategiche della lega per le future assegnazioni.