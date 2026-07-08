Il futuro di Baker Mayfield con i Tampa Bay Buccaneers è al centro dell'attenzione, con l'avvicinarsi del training camp. Il contratto del quarterback è in scadenza e la dirigenza deve prendere una decisione cruciale riguardo a un possibile rinnovo. Tuttavia, al momento, i negoziati risultano fermi e non sono previsti sviluppi significativi fino all'inizio del raduno, fissato per il 28 luglio. La situazione, pur non essendo critica, è lontana dall'essere ideale per una franchigia che mira a consolidare la propria guida offensiva.

Reduce da una stagione positiva, Mayfield si trova in una posizione che gli consente di chiedere legittimamente un aumento salariale.

Il suo attuale stipendio, infatti, è tra i più bassi tra i quarterback titolari affermati della lega. Nonostante ciò, la dirigenza dei Buccaneers intende prendersi tutto il tempo necessario per valutare attentamente se il giocatore rappresenti la scelta giusta per il futuro a lungo termine della squadra, posticipando ogni decisione importante almeno fino al termine del training camp e della preseason.

La strategia dei Buccaneers e il valore di Mayfield

La trattativa tra Mayfield e la franchigia di Tampa Bay si presenta complessa. Da un lato, il giocatore e il suo entourage cercano un riconoscimento economico commisurato alle prestazioni sul campo. Dall'altro, la società preferisce evitare impegni a lungo termine senza aver prima valutato appieno le prospettive future della squadra.

Una soluzione che viene considerata è un'estensione contrattuale di breve durata. Questa opzione permetterebbe ai Buccaneers di aumentare lo stipendio del quarterback senza vincolarsi per molte stagioni. Un'ipotesi discussa è un prolungamento biennale, che garantirebbe a Mayfield l'aumento desiderato e alla squadra la possibilità di rivalutare la situazione tra due anni.

Il rischio è presente per entrambe le parti. Se Mayfield non dovesse confermare le aspettative, la squadra avrebbe la flessibilità di liberarsi dal contratto. Se, al contrario, dovesse eccellere, i Buccaneers potrebbero trovarsi a dover negoziare un nuovo accordo, questa volta da una posizione di forza per il giocatore. Per il momento, ogni sviluppo resta sospeso in attesa del raduno di fine luglio.

Il panorama contrattuale in altre franchigie NFL

Nel frattempo, altre squadre della NFL stanno affrontando sfide simili nella gestione dei contratti. I Green Bay Packers, ad esempio, sono alla ricerca di un'opzione economica per rafforzare la propria pass rush, specialmente dopo la perdita di Rashan Gary. I Kansas City Chiefs, invece, potrebbero rappresentare l'ultima opportunità nella carriera di Tyreek Hill, il cui futuro nella lega è incerto a causa di un grave infortunio. Questi esempi evidenziano come la gestione strategica dei contratti e delle risorse sia una sfida costante per tutte le franchigie, soprattutto in vista dell'imminente inizio della nuova stagione.