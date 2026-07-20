Beau Stephens, giovane talento selezionato al quinto giro dai Seattle Seahawks, si prepara a un training camp che potrebbe vederlo protagonista. L'inserimento del rookie nella linea offensiva della squadra campione in carica della NFL è uno dei temi centrali in vista della nuova stagione. Stephens, proveniente da Iowa, si trova in una posizione favorevole: la franchigia non ha effettuato mosse significative nel reparto durante la free agency, lasciando aperta la possibilità di conquistare spazio fin dalle prime fasi della preparazione.

La linea offensiva dei Seahawks vanta la solidità dei tackle Abraham Lucas e Charles Cross, considerati tra i migliori della lega.

Tuttavia, il rendimento nella zona interna ha sollevato alcuni interrogativi, in particolare per quanto riguarda Anthony Bradford, reduce da una stagione difficile. Stephens, scelto con la 148ª selezione assoluta, dovrà dimostrare di poter reggere il confronto con i difensori più fisici della NFL. Il suo passato universitario, però, evidenzia ottime doti come run blocker, una qualità che potrebbe rivelarsi cruciale in una squadra intenzionata a puntare con decisione sul gioco di corsa, specialmente dopo aver selezionato al primo giro il running back Jadarian Price.

La sfida interna e le prospettive di Stephens

Il coaching staff dei Seahawks ha mostrato grande fiducia nelle potenzialità di Stephens, tanto da aver effettuato una trade per assicurarsi la sua presenza al draft.

Il general manager ha sottolineato come la scelta sia stata dettata dal valore del giocatore ancora disponibile: "Quando un talento così rimane libero così a lungo, bisogna trovare il modo di prenderlo. I coach sono molto entusiasti di questa aggiunzione". L'allenatore capo ha inoltre dichiarato che Stephens verrà testato in più ruoli sulla linea, sia a destra sia a sinistra, per valutarne la versatilità e trovare la collocazione ideale all'interno del reparto.

La continuità della linea offensiva, che ha visto gli stessi titolari per quasi tutta la scorsa stagione, rappresenta un vantaggio per il gruppo. Grey Zabel ha evidenziato: "È davvero positivo avere questa continuità. Si riduce la curva di apprendimento e si può lavorare meglio sugli schemi di corsa".

Anche Abraham Lucas ha sottolineato il clima positivo nello spogliatoio e l'ottimo inserimento di Stephens: "Mi sento un po' dispiaciuto per Beau, essendo l'unico rookie, ma si è integrato bene e tutti lo apprezzano".

Strategia dei Seahawks e il ruolo dei giovani

La decisione di puntare su Stephens si inserisce in una strategia più ampia dei Seahawks, che hanno scelto di mantenere intatto il nucleo della linea offensiva dopo la vittoria del Super Bowl, aggiungendo solo due nuovi elementi: Beau Stephens e il veterano Bobby Hart. La presenza di giocatori giovani come Grey Zabel e Jalen Sundell, già protagonisti nella scorsa stagione, offre ulteriori margini di crescita per il reparto. Il coaching staff ha ribadito l'importanza della flessibilità e della competizione interna, elementi che potrebbero favorire l'ascesa di Stephens già nelle prime settimane di training camp.

Il prossimo periodo di preparazione sarà dunque decisivo per capire se il rookie riuscirà a conquistare un posto da titolare, specialmente in un contesto in cui la squadra mira a confermare la propria solidità e a migliorare ulteriormente la protezione del quarterback e l'efficacia del gioco di corsa.