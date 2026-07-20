Dopo la finale dei Mondiali, il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha espresso le sue riflessioni sulla sconfitta contro la Spagna, con parole cariche di emozione e rispetto. Il tecnico ha riconosciuto la superiorità degli avversari, dichiarando: “Gli spagnoli sono stati più bravi di noi, questa è la verità. Ma io conserverò con cura il ricordo di ciò che hanno realizzato i miei giocatori e del valore di essere arrivati fin qui. Siamo stati degni nella vittoria e dobbiamo esserlo anche nella sconfitta. Oggi dimostriamo di saper perdere, abbiamo perso questa partita e lo accettiamo, ma ciò non significa che smettiamo di vivere o che dimentichiamo tutto ciò che abbiamo fatto per arrivare fin qui”.

Questo passaggio sottolinea la sua visione di una squadra che, pur delusa, mantiene intatta la propria dignità e l'orgoglio per il percorso.

Scaloni ha poi approfondito il suo pensiero, attribuendo un enorme riconoscimento al raggiungimento della finale. “Ci vogliono tantissime cose per arrivare fin qui, e penso che meriti un enorme riconoscimento”, ha aggiunto il selezionatore, che con l'Argentina ha già conquistato due Coppe America e il Mondiale del 2022, e che con questa finale ha registrato la sua prima sconfitta in un grande torneo dal 2019. Nonostante l'amarezza, il suo sentimento prevalente è stato la gratitudine. “Ovviamente avremmo voluto vincere, ma in fondo provo gratitudine. È l’unica parola che mi viene in mente, insieme alla tristezza, naturalmente”, ha affermato, evidenziando il mix di emozioni post-partita.

Un bilancio tra orgoglio e dolore

Le dichiarazioni di Scaloni delineano un bilancio equilibrato tra l'amarezza della sconfitta e l'orgoglio per il cammino eccezionale della sua squadra. Il riconoscimento della superiorità avversaria non ha scalfito l'ammirazione per il percorso che ha condotto l'Argentina fino all'atto conclusivo del torneo mondiale. Le sue parole riflettono una leadership matura, capace di valorizzare lo sforzo collettivo e di infondere un senso di dignità nella sconfitta, valore fondamentale nello sport. Questo approccio evidenzia la capacità del tecnico di guardare oltre il singolo risultato, ponendo l'accento sul valore intrinseco dell'esperienza e della crescita del gruppo.

La risonanza internazionale del messaggio

Il messaggio di Lionel Scaloni ha trovato eco anche a livello internazionale, confermando la sua universalità e forza. Il prestigioso quotidiano francese L’Équipe ha riportato fedelmente le parole del commissario tecnico argentino, sottolineando la coerenza e la profondità del suo pensiero. “Ils ont été meilleurs, c’est vrai, mais je garderai un souvenir énorme de ce que mes joueurs ont accompli. Nous sommes grands dans la victoire et devons aussi l’être dans la défaite. Ce soir, on montre qu’on sait perdre. On a perdu et nous l’acceptons”, ha scritto il giornale transalpino, riproponendo la medesima filosofia espressa da Scaloni.

Questa conferma da parte di una fonte estera rafforza ulteriormente la percezione della coerenza e dell'autenticità del messaggio del CT argentino.

La sua capacità di unire la delusione per il mancato trionfo con un profondo sentimento di gratitudine verso i suoi giocatori e per l'intero percorso compiuto, ha superato i confini nazionali, risuonando come un esempio di sportività e leadership in un contesto di alta competizione come i Mondiali.