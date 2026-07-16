Un acceso scambio di battute tra Jude Bellingham e Lionel Messi durante la semifinale dei Mondiali tra Argentina e Inghilterra, disputata mercoledì, ha rapidamente catturato l'attenzione, trasformandosi in un fenomeno virale e un meme diffuso sui social. L'episodio, inizialmente percepito come un momento di forte tensione, è stato successivamente chiarito dal centrocampista inglese, che ha minimizzato l'accaduto, definendolo una semplice discussione su un fallo.

Il confronto sul campo: un acceso scambio tra i numeri dieci

La partita, caratterizzata fin dal primo tempo da un gioco fisico e intenso, ha visto i due campioni, entrambi numeri dieci delle rispettive nazionali, protagonisti di un confronto ravvicinato.

Le immagini televisive hanno immortalato il momento in cui Bellingham e Messi si sono avvicinati per discutere animatamente un episodio di gioco. Lo scambio verbale si è concluso con un'espressione facciale eloquente di Messi, che sembrava voler dire: “È così? Bene…”, un gesto che ha immediatamente alimentato le speculazioni e l'ilarità della rete.

Le parole di Bellingham: "Solo una discussione su un fallo"

Al termine dell'incontro, il centrocampista del Real Madrid ha fornito la sua versione dei fatti, dissipando le voci di un litigio personale. “Stavamo discutendo di un fallo, niente di grave”, ha dichiarato Bellingham, aggiungendo: “Sono sicuro che ora tutti ingigantiranno la cosa, ma non era nulla di speciale”.

Il calciatore inglese ha poi rivelato i dettagli del dialogo: “Io pensavo ci fosse stato un fallo in precedenza, lui ha risposto ‘E allora il fallo su di me?’. Io ho detto ‘Sei abbastanza forte per sopportarlo’”. Nonostante l'intensità del momento, Bellingham ha voluto sottolineare il suo profondo rispetto per l'avversario: “È stato un privilegio giocare contro Messi, non c’era nulla contro di lui”. Questa dichiarazione ha ribadito l'intenzione di minimizzare l'episodio, confermando che si trattava di una normale discussione di gioco e non di un confronto personale, pur nel dolore per l'eliminazione dell'Inghilterra dal torneo.

Il gesto finale e le reazioni post-partita

L'attenzione su Jude Bellingham non si è esaurita con il fischio finale della semifinale.

Un altro episodio ha coinvolto il giovane talento inglese: dopo aver stretto la mano a un avversario, Bellingham ha dato una leggera pacca sulla nuca a Valentín Barco, un calciatore argentino subentrato per festeggiare la vittoria. Sebbene le immagini non forniscano una chiarezza assoluta sulla dinamica, è considerata plausibile l'ipotesi che Bellingham, che ha familiarità con la lingua spagnola, abbia reagito a una presunta provocazione verbale da parte di Barco, innescando un breve momento di tensione poi sedato.