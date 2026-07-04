La seconda settimana di Wimbledon si apre con una sfida di altissimo profilo sull'erba londinese. Sull'All England Lawn Tennis and Croquet Club, si affrontano per un posto nei quarti di finale Belinda Bencic e Coco Gauff. Il match, valido per gli ottavi di finale del singolare femminile, è in programma per domenica 5 luglio, con inizio previsto alle ore 10:00. Entrambe le atlete hanno la capacità e la determinazione di proseguire il cammino in uno dei tornei più ambiti del mondo. Si preannuncia un confronto tra l'eleganza aggressiva di Bencic e la potenza atletica di Gauff, su una superficie che premia l'incisività e la reattività.

Gauff favorita, ma Bencic ha le sue carte

Analizzando le quote proposte dai principali bookmaker, emerge un favore per la tennista americana. 10Bet quota la vittoria di Coco Gauff a 1.67, mentre un successo di Belinda Bencic è dato a 2.15. Una tendenza simile è confermata anche da Betfair, che offre Gauff a 1.73 e Bencic a 2.10. Queste cifre indicano che gli analisti vedono Gauff come la probabile vincitrice, probabilmente influenzati dalla sua migliore classifica mondiale e dalla sua adattabilità alle superfici veloci. La quota per Bencic è tutt'altro che proibitiva; suggerisce che la giocatrice svizzera ha concrete possibilità di ribaltare il pronostico. L'erba è una superficie che può livellare i valori e premiare l'esperienza e la precisione, caratteristiche che Bencic possiede.

Ci si attende quindi un match equilibrato, dove Gauff parte con un leggero vantaggio sulla carta, ma Bencic ha le armi per trasformarsi in una sorpresa vincente.

Le statistiche raccontano il momento

Lo stato di forma delle due giocatrici può essere letto attraverso le statistiche dei loro ultimi incontri, entrambi vinti in tre set. Belinda Bencic ha superato Anna Kalinskaya mostrando un tennis ad alto rendimento. Il suo tabellino evidenzia 42 colpi vincenti, ma a cui fanno da contraltare 36 errori non forzati. Il servizio è stato un'arma a doppio taglio: 6 ace e 8 doppi falli. La sua efficacia con la prima di servizio è buona (70% di punti vinti), ma crolla sulla seconda (solo il 45% di punti vinti), un dato che Gauff cercherà di sfruttare.

Eccellente, invece, la sua performance a rete, con il 71% di punti vinti (20 su 28), a dimostrazione della sua attitudine al gioco d'attacco sull'erba.

Dall'altra parte del campo, Coco Gauff ha avuto la meglio su Claire Liu con una prestazione più solida. I suoi numeri parlano di un gioco più controllato: 18 vincenti e 29 errori non forzati. Sebbene abbia messo a segno un solo ace, la sua prima di servizio si è rivelata più solida dell'avversaria, con il 72% di punti conquistati. Ma è in risposta che Gauff ha costruito la sua vittoria, specialmente contro la seconda di servizio avversaria, sulla quale ha vinto un impressionante 65% dei punti. Questo dato statistico rappresenta la chiave tattica principale del match contro Bencic.

L'atletismo della statunitense è certificato dai 2022 metri percorsi in campo, contro i 1811 di Bencic, a indicare una maggiore capacità di coprire il campo e difendere. La sfida sarà dunque tra l'aggressività di Bencic e la solidità in risposta e in difesa di Gauff.

Ranking e precedenti: un quadro in evoluzione

La classifica mondiale attuale offre una fotografia chiara delle gerarchie. Coco Gauff si presenta da numero 7 del mondo, con 4879 punti e una posizione stabile, a conferma del suo status di giocatrice d'élite. Belinda Bencic, invece, occupa la posizione numero 11 con 3385 punti, con un leggero trend in discesa. Questo divario nel ranking giustifica il ruolo di favorita di Gauff e sottolinea la maggiore continuità di risultati ottenuta dall'americana.

Per Bencic, una vittoria contro una top-10 in un palcoscenico come Wimbledon rappresenterebbe un'occasione fondamentale per riavvicinarsi a quella top-10 che ha già occupato. I precedenti tra le due tenniste raccontano di una rivalità generalmente equilibrata, con match intensi e spesso decisi da pochi punti cruciali. Non esiste una netta supremazia psicologica, fattore che rende l'esito di questa nuova sfida ancora più incerto e avvincente. Ogni incontro ha scritto una storia a sé, e l'erba di Wimbledon è pronta ad ospitare un nuovo, imprevedibile capitolo.

La chiave tattica del match risiederà nel confronto diretto tra le maggiori armi delle due giocatrici. Belinda Bencic dovrà massimizzare la resa della sua prima di servizio per evitare di esporre la sua seconda palla di servizio agli aggressivi ritorni di Gauff.

L'elvetica cercherà di abbreviare gli scambi, prendendo l'iniziativa con il suo dritto e venendo a rete per capitalizzare il suo eccellente tocco. Per Coco Gauff, l'obiettivo sarà opposto: trasformare la partita in una battaglia fisica, allungando gli scambi per far valere la sua straordinaria velocità e resistenza. La sua capacità di trasformare la difesa in attacco sarà fondamentale, così come la sua abilità nel mettere pressione costante sul servizio di Bencic. Chi riuscirà a imporre il proprio ritmo e il proprio piano di gioco sin dalle prime battute avrà le maggiori possibilità di conquistare un posto tra le migliori otto di Wimbledon.