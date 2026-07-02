L'erba di Wimbledon si prepara a ospitare una sfida carica di attese per i sedicesimi di finale del prestigioso torneo londinese. A contendersi un posto agli ottavi saranno la svizzera Belinda Bencic e la russa Anna Kalinskaya. Il match, in programma venerdì 3 luglio alle ore 10:00, andrà in scena sui campi dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, un palcoscenico dove la storia del tennis viene scritta ogni anno. La posta in palio è altissima: proseguire il cammino in uno degli Slam più ambiti del circuito, un obiettivo che entrambe le giocatrici puntano a raggiungere per dare una svolta decisiva alla loro stagione sull'erba.

Bencic favorita sull'erba: le quote

Le quote proposte dai principali bookmaker internazionali indicano in Belinda Bencic la chiara favorita per la vittoria. Analizzando le lavagne di 10Bet e Betfair, il successo della tennista elvetica è offerto rispettivamente a 1.45 e 1.50. Una vittoria di Anna Kalinskaya viene quotata a 2.62 (10Bet) e 2.63 (Betfair). Questa disparità nelle quote tiene conto del recente stato di forma e dell'adattabilità a una superficie specifica come l'erba. Il pronostico pende con decisione verso Bencic, la cui solidità ed esperienza la rendono la candidata più accreditata per il passaggio del turno. Per Kalinskaya, la sfida si configura come un'impresa complessa che richiederà una performance eccezionale per ribaltare le previsioni.

Le statistiche dei turni precedenti

Le statistiche relative ai turni precedenti offrono uno spaccato sulla condizione attuale delle due giocatrici. Belinda Bencic arriva a questo incontro forte di una prestazione quasi perfetta contro Xinyu Wang, sconfitta 7-5, 6-0. Con il 64% di prime di servizio in campo, Bencic ha vinto l'86% dei punti con la prima palla e il 75% con la seconda. Ha annullato le uniche due palle break concesse, tenendo il 100% dei propri turni di battuta. Il suo bilancio tra colpi vincenti (16) ed errori non forzati (10) denota un controllo e una lucidità tattica che sull'erba possono essere letali. La sua efficienza nel convertire le chance (4 break su 6) e il minimo dispendio energetico (soli 615 metri percorsi) le conferiscono un notevole vantaggio in termini di freschezza fisica.

Il percorso di Anna Kalinskaya è stato, al contrario, molto più arduo. Per superare Diane Parry, ha dovuto lottare fino al tie-break del terzo set, chiudendo con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6. Una maratona, testimoniata dai 1963 metri percorsi, che potrebbe lasciare scorie importanti. Se da un lato ha dimostrato grande potenza, mettendo a segno 6 ace e 38 vincenti, dall'altro ha palesato discontinuità, commettendo 8 doppi falli e 33 errori non forzati. La sua resa al servizio è stata inferiore a quella dell'avversaria, con il 70% di punti vinti sulla prima e appena il 48% sulla seconda. Il dato più preoccupante è legato alla sua scarsa concretezza: Kalinskaya ha sfruttato solo 4 delle 21 palle break a sua disposizione, una percentuale (19%) che contro un'avversaria del calibro di Bencic rischia di essere fatale.

Ranking e precedenti

La classifica mondiale WTA rafforza ulteriormente lo status di favorita di Belinda Bencic. La giocatrice svizzera occupa l'11ª posizione del ranking con 3385 punti, un piazzamento che la colloca stabilmente nell'élite del tennis femminile, a conferma di una carriera costruita su solidità e continuità di risultati. Anna Kalinskaya si attesta invece al 20° posto con 2240 punti. La sua è una posizione di assoluto prestigio, frutto di una crescita costante che l'ha portata a essere una presenza fissa nelle fasi finali dei tornei più importanti. La differenza di nove posizioni nel ranking rappresenta un bagaglio di esperienza e di abitudine a gestire la pressione che può fare la differenza nei momenti chiave di un match così importante.

Il confronto sull'erba di Wimbledon si preannuncia come un test di solidità e cinismo. Da una parte, la precisione e l'efficienza di Belinda Bencic, capace di chiudere il suo match precedente con un dispendio minimo di energie e una pulizia tecnica invidiabile. Dall'altra, la potenza e l'aggressività di Anna Kalinskaya, reduce da una battaglia estenuante che ne ha messo in luce la grinta ma anche le fragilità, soprattutto nei momenti cruciali. La chiave del match risiederà probabilmente nella capacità della russa di limitare gli errori non forzati e di capitalizzare le rare occasioni che una giocatrice del calibro di Bencic potrebbe concederle. Per la svizzera, l'obiettivo sarà imporre fin da subito il proprio ritmo, sfruttando la maggiore freschezza atletica e la superiore consistenza da fondocampo per disinnescare la potenza dell'avversaria e aprirsi la strada verso gli ottavi di finale.