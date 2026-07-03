Matteo Berrettini e Flavio Cobolli hanno conquistato il terzo turno del prestigioso torneo di Wimbledon. Entrambi i tennisti italiani hanno ottenuto le loro vittorie in quattro set, dimostrando determinazione e solidità sui campi in erba londinesi, un risultato che rafforza la presenza azzurra nel tabellone principale.

Berrettini supera Fils e avanza

Il romano Matteo Berrettini ha superato il francese Arthur Fils con il punteggio di 6‑4, 7‑5, 3‑6, 6‑3, in una partita intensa durata poco meno di tre ore. Berrettini ha mostrato solidità nei momenti chiave, soprattutto al servizio, e ha saputo reagire con determinazione dopo aver ceduto il terzo set.

La sua performance al servizio è stata cruciale: sedici ace, il settanta per cento di prime palle e il settantasei per cento dei punti vinti con la prima. Ora attende il vincente tra Jiri Lehecka e Grigor Dimitrov.

Cobolli regola Duckworth e prosegue

Flavio Cobolli ha superato l'australiano James Duckworth con il punteggio di 7‑6, 3‑6, 7‑6, 6‑1. Il match è stato equilibrato nei primi tre set, decisi da due tie‑break vinti dall'azzurro, dove Cobolli ha dimostrato nervi saldi. Nel quarto parziale, Cobolli ha imposto il proprio ritmo chiudendo agevolmente la contesa. Al terzo turno affronterà il russo Karen Khachanov.

L'Italia del tennis a Wimbledon

Con questi risultati, l'Italia del tennis vede avanzare al terzo turno tre suoi rappresentanti: oltre a Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, anche Lorenzo Sonego ha ottenuto il passaggio del turno. Il percorso prosegue dunque con buone prospettive per i colori azzurri nel prestigioso torneo londinese, confermando la crescita del movimento tennistico italiano.