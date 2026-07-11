Un grave infortunio ha colpito Marco Bezzecchi, pilota dell'Aprilia, durante le qualifiche del Gran Premio di Germania di MotoGp. L'incidente si è verificato nella giornata di sabato 11 luglio, quando Bezzecchi, impegnato nella lotta per la pole position sul circuito del Sachsenring, è caduto in curva 7 durante la sessione di Q2. La caduta ha immediatamente costretto il pilota italiano al ritiro dalla sessione e, di conseguenza, sia dalla gara Sprint che dal Gran Premio principale, in programma per il giorno seguente.

Le conseguenze dell'incidente sono state significative: Bezzecchi ha riportato una frattura scomposta della clavicola, rendendo necessario un intervento chirurgico.

Questo infortunio rappresenta un duro colpo per il pilota, che al momento dell'accaduto occupava la seconda posizione nella classifica generale del Mondiale, alle spalle del compagno di squadra Martin. L'assenza forzata dal GP di Germania permetterà a Martin di consolidare ulteriormente la propria leadership nella classifica Piloti, ampliando il distacco da Bezzecchi.

Le condizioni di Bezzecchi e il percorso di recupero

Marco Bezzecchi farà rientro in Italia per sottoporsi all'operazione, con l'obiettivo primario di recuperare in tempo per il prossimo appuntamento del Mondiale. Il pilota nutre la speranza di poter tornare in pista già in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna, che si terrà a Silverstone dopo la pausa estiva.

La data prevista per il suo potenziale rientro è fissata tra il 7 e il 9 agosto, ma l'effettiva possibilità di scendere in pista dipenderà interamente dall'esito dell'intervento chirurgico e dal successivo percorso di riabilitazione.

Prima di questo sfortunato evento, Bezzecchi aveva attraversato un periodo complesso, caratterizzato da una serie di risultati negativi successivi alla sua vittoria in Italia. Questa sequenza aveva già ridotto il suo vantaggio in classifica. La frattura della clavicola sinistra, avvenuta a una velocità stimata di circa 140 km/h, richiede ora un recupero celere per evitare di compromettere ulteriormente le sue ambizioni nel campionato.

La lotta per il titolo e le ambizioni iridate

Il pilota italiano era stato in precedenza leader del campionato con un margine considerevole, ma una serie di gare complicate aveva permesso a Martin di ridurre il distacco a soli sette punti. L'infortunio in Germania rischia ora di compromettere ulteriormente le sue ambizioni iridate per la stagione, nonostante la sua determinazione rimanga alta. L'intervento chirurgico sarà eseguito dal dottor Giuseppe Porcellini, uno specialista riconosciuto nel settore, e il team confida in un recupero che permetta a Bezzecchi di tornare competitivo già dal prossimo appuntamento mondiale.