L'attaccante del Celta Vigo e riserva della nazionale spagnola, Borja Iglesias, ha commentato con la sua consueta ironia la prospettiva di incontrare Donald Trump durante la cerimonia di premiazione della finale dei Mondiali 2026. L'evento clou, che vedrà affrontarsi Spagna e Argentina, si terrà negli Stati Uniti, e l'incontro con l'ex presidente statunitense è una possibilità concreta che ha suscitato il suo commento.

Intervistato dalla rivista Panenka, Iglesias ha espresso il suo pensiero in modo schietto e diretto: “Spero di salutarlo in un momento in cui saremo tutti molto felici, e che finisca molto in fretta così da potermene dimenticare”.

Con una risata, ha poi aggiunto di non voler “andare in prigione” per un eventuale rifiuto di stringere la mano, sottolineando il suo approccio pragmatico alla situazione e la volontà di evitare polemiche dirette in un momento di festa sportiva.

Il 33enne calciatore ha chiarito ulteriormente la sua posizione, affermando: “Non credo che questo sia il momento di creare polemiche; la gente sa benissimo cosa penso”. Ha inoltre evidenziato i limiti del suo ruolo e del suo potere di influenza, aggiungendo: “Mi piacerebbe fare molte cose, ma la realtà è che, anche se la gente pensa che io sia onnipotente, non ho poi così tanto potere per affrontare certe questioni”. Questa dichiarazione riflette la sua consapevolezza dell'importanza di mantenere il focus sull'evento sportivo di portata globale, pur senza rinunciare a esprimere il proprio disagio personale attraverso un tono leggero.

La finale mondiale e l'attivismo di Iglesias

La dichiarazione di Iglesias è giunta a sole 48 ore dall'attesissima finale dei Mondiali, che si disputerà al prestigioso MetLife Stadium negli Stati Uniti. Questo contesto di grande visibilità amplifica la risonanza delle sue parole, inserendole in un dibattito più ampio che spesso vede intrecciarsi in modo complesso sport e politica, soprattutto in eventi di tale portata mediatica.

L'ironia di Borja Iglesias non è una novità per chi segue la sua carriera e le sue esternazioni pubbliche. Il calciatore è infatti noto per la sua schiettezza e il suo marcato attivismo politico e sociale. Le sue posizioni sono ben documentate e riconosciute, in particolare quelle contro l'omofobia e il razzismo, e il suo sostegno alla causa palestinese.

Questi temi lo hanno spesso visto protagonista di prese di posizione pubbliche, rendendolo una figura di riferimento per molti e un esempio di atleta che non teme di esprimere le proprie convinzioni.

La battuta, seppur leggera nel tono e apparentemente scherzosa, mette in luce il delicato equilibrio che gli atleti di alto profilo devono gestire tra le proprie convinzioni personali e le esigenze di rappresentanza in contesti ufficiali e di portata globale. Iglesias ha scelto la strada dell'ironia per veicolare un messaggio di disagio personale, evitando di alimentare tensioni dirette ma senza nascondere la sua opinione. La sua reazione, dunque, è un esempio di come la personalità e le idee di un atleta possano emergere anche in contesti formali e altamente mediatici come una finale di Coppa del Mondo, mantenendo un approccio autentico e coerente con i propri valori.