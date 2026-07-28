L’ipotesi di uno scambio tra gli Atlanta Braves e i Texas Rangers per il lanciatore Nathan Eovaldi sta catalizzando l’attenzione degli addetti ai lavori in vista della prossima deadline di mercato. Eovaldi, pitcher di trentasei anni, è attualmente sotto un contratto triennale da 75 milioni di dollari con i Rangers, rendendolo un’opzione particolarmente interessante per le squadre che cercano di rafforzare la propria rotazione con un braccio esperto e controllabile oltre la stagione in corso.

Il rendimento di Eovaldi in questa stagione si attesta su una media ERA di 4.05 dopo venti partenze, confermando la sua affidabilità come partente di alto livello.

Nelle sue recenti uscite, il pitcher ha dimostrato solidità e controllo, come evidenziato dalla prestazione contro i Mariners, dove ha lanciato sette inning concedendo una sola corsa. Analizzando le stagioni precedenti, Eovaldi ha registrato un’ERA di 3.63 nel 2023, 3.80 nel 2024 e un notevole 1.73 nel 2025, dati che testimoniano una carriera caratterizzata da costanza e prestazioni elevate.

Le condizioni dello scambio e le prospettive

Per acquisire Eovaldi, i Braves sarebbero chiamati a offrire un pacchetto di prospetti di alto valore. Tra i nomi che circolano figura AJ Smith-Shawver, un tempo considerato un top prospect della franchigia di Atlanta, ora in fase di recupero da un infortunio. Tuttavia, Smith-Shawver non ha ancora dimostrato di poter essere un punto fermo in Major League e non è considerato al livello del miglior prospetto dei Braves, Cam Caminiti.

Un altro giovane talento menzionato è Connor Essenburg, esterno di Single-A Augusta, che sta emergendo con una OPS di .907, indicando un potenziale di crescita significativo.

La concretizzazione di questa operazione dipende in larga misura dalla volontà dei Rangers di cedere Eovaldi. Attualmente, la squadra texana è ancora in piena corsa sia per la vittoria della divisione AL West sia per un posto nella Wild Card, rendendo una cessione improbabile a meno di un cambio di strategia radicale. I Braves sarebbero pronti a finalizzare lo scambio se i Rangers decidessero di vendere. Al contrario, i Rangers non prenderebbero in considerazione l'affare a meno che non optino per rinunciare alle proprie ambizioni stagionali.

Il valore dei lanciatori controllabili sul mercato

Il tema dei lanciatori con contratti pluriennali e controllo contrattuale è un elemento centrale nella sessione di mercato 2026. Diverse franchigie stanno valutando attentamente la possibilità di cedere partenti esperti che garantiscono stabilità futura. Esempi includono Seth Lugo e Michael Wacha, entrambi sotto contratto con i rispettivi club fino al 2027, con un’opzione per il 2028. Anche nomi come Detmers e Soriano, entrambi sotto i 28 anni e controllabili fino al 2028, sono considerati profili appetibili, poiché il loro valore di mercato potrebbe non essere mai più alto di quello attuale. La decisione di cedere o meno questi giocatori è strettamente legata alle ambizioni di ciascuna franchigia e alla loro posizione in classifica.

Nel contesto dei Rangers, la scelta tra continuare a puntare sui playoff o avviare una fase di ricostruzione sarà un fattore determinante per il futuro di Eovaldi. Questa decisione influenzerà direttamente le strategie di mercato degli Atlanta Braves, che rimangono alla finestra, in attesa di sviluppi concreti per rafforzare la loro rotazione.