Gli Indiana Fever affrontano le Seattle Storm per prolungare la serie positiva di tre vittorie. Caitlin Clark è nuovamente tra gli atleti 'probabili', condizione dettata da una direttiva della lega per maggiore trasparenza sugli infortuni. Nonostante l'etichetta, Clark ha costantemente iniziato la maggior parte delle partite in questa stagione ed è attesa in quintetto anche per la sfida contro Seattle.

La situazione infortuni vede Bree Hall tra le 'probabili', Damiris Dantas assente. Il quintetto titolare previsto per Indiana comprende Caitlin Clark (playmaker), Kelsey Mitchell (guardia), Lexie Hull (ala piccola), Monique Billings (ala grande) e Aliyah Boston (centro).

Dalla panchina sono pronte Raven Johnson, Tyasha Harris, Sophie Cunningham e Myisha Hines-Allen.

Contesto e precedenti stagionali

Le Fever chiudono luglio con due incontri da favorite, ma il calendario di agosto si preannuncia più impegnativo, con sfide contro squadre di vertice come Lynx, Aces e Wings. Nei precedenti stagionali contro le Storm, Indiana ha ottenuto due vittorie: una di misura (tre punti) e una più netta (undici punti). In entrambe le occasioni, Aliyah Boston non era presente, mentre Caitlin Clark si è distinta in una delle due gare, realizzando il suo massimo in carriera con 45 punti.

Seattle si presenta con un gioco equilibrato e una distribuzione dei punti tra le sue titolari, mentre Indiana tende ad affidarsi a giocatrici chiave come Clark e Mitchell.

Il ritorno di Boston potrebbe offrire alle Fever maggiore presenza sotto canestro, ma per un nuovo successo sarà fondamentale il contributo di tutto il quintetto.

Gestione infortuni e ruolo di Caitlin Clark

La decisione di inserire costantemente Caitlin Clark tra le 'probabili' deriva da un avvertimento ricevuto dalla franchigia dopo la sua esclusione da un precedente report sugli infortuni, nonostante avesse saltato un allenamento per un fastidio fisico. Da allora, per rispettare le regole della lega, Clark è regolarmente segnalata come 'probabile', anche se ha sempre mantenuto il suo posto in quintetto. Questa prassi mira a garantire trasparenza ed evitare sanzioni.

La presenza di Clark in campo resta altamente probabile, salvo imprevisti.

La sua capacità di incidere sulle partite, come dimostrato dai 45 punti segnati contro Seattle, rappresenta un fattore determinante per le ambizioni delle Fever in questa fase cruciale della stagione.