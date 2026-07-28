Il capitano Yannick Noah ha ufficializzato la formazione completa del Team Europa per la prossima Laver Cup, che si terrà all’O2 Arena di Londra dal 25 al 27 settembre. L’ultimo nome ad aggiungersi al prestigioso sestetto è quello di Casper Ruud, completando una squadra di alto profilo pronta a sfidare il Team World.

La composizione del Team Europa

Casper Ruud, attualmente classificato al numero 13 del mondo, si unisce a un gruppo di talenti eccezionali. Fanno parte della squadra anche Alexander Zverev (numero 2 del ranking), il campione in carica degli US Open Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli (numero 9), Jakub Mensik (numero 17) e Rafael Jodar (numero 24).

La presenza di quattro tra campioni Slam e finalisti di major sottolinea la notevole forza e l'esperienza del gruppo selezionato.

Ruud ha espresso grande entusiasmo per la sua partecipazione: “La Laver Cup rappresenta uno dei momenti culminanti della mia stagione. Non esiste nulla di paragonabile nel mondo del tennis. L’atmosfera di squadra è incredibile e l’opportunità di rappresentare l’Europa ha sempre un significato profondo per me. L’anno scorso siamo arrivati molto vicini al titolo, il che ci offre una motivazione extra per puntare alla vittoria a Londra. Tornare all’O2, con il pubblico britannico che crea un’atmosfera fantastica, renderà l’esperienza ancora più speciale.”

L'esperienza di Ruud e la continuità della squadra

L'appuntamento di Londra segnerà la sesta partecipazione consecutiva di Casper Ruud alla Laver Cup.

Il tennista norvegese ha già rappresentato il continente europeo nelle edizioni precedenti a Boston (2021), Londra (2022), Vancouver (2023), Berlino (2024) e San Francisco (2025). Il tre volte finalista Slam vanta un solido record nella competizione, con sei vittorie e tre sconfitte nei match singoli. Inoltre, ha mostrato un rendimento impeccabile in doppio al fianco di Carlos Alcaraz, con cui è rimasto imbattuto in due incontri.

Il capitano Yannick Noah ha scelto di mantenere il nucleo della squadra che ha partecipato all'edizione precedente, introducendo come unica novità il giovane talento spagnolo Jodar. Questa decisione riflette la fiducia nella coesione e nell'esperienza accumulata dal gruppo, elementi considerati fondamentali per affrontare la sfida.

Il Team World al completo

Anche il Team World ha completato la sua formazione, guidato dal capitano Andre Agassi e dal vicecapitano Pat Rafter. La squadra avversaria si presenta altrettanto competitiva e affiatata, annoverando tra le sue fila Alex de Minaur (numero 6 del mondo), Ben Shelton, Taylor Fritz, Alexander Bublik, Learner Tien e Tommy Paul. Questa composizione promette incontri avvincenti e un'elevata qualità di gioco, rendendo la Laver Cup un evento imperdibile per gli appassionati di tennis.