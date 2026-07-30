I Milwaukee Brewers, attualmente in testa alla NL Central e a pari merito con i Dodgers per il miglior record della lega, si preparano ad affrontare un mercato di scambi particolarmente delicato. La squadra, che ambisce a tornare alle World Series per la prima volta in oltre quarant’anni, si trova di fronte a una scelta strategica: puntare su un grande colpo per rafforzare immediatamente la rosa o optare per rinforzi più accessibili, ma comunque mirati, per consolidare la propria posizione in vista dei playoff.

Tra i nomi più interessanti che Milwaukee sta valutando spicca quello di Tarik Skubal, il talentuoso lanciatore mancino dei Detroit Tigers.

La sua acquisizione è vista come un potenziale "game-changer", capace di elevare i Brewers al livello dei Dodgers, rendendoli veri contendenti per il titolo. Skubal rappresenterebbe una svolta cruciale per la rotazione dei Brewers, specialmente considerando gli infortuni significativi che hanno colpito i lanciatori titolari. Tuttavia, la ben nota politica di contenimento dei costi della dirigenza potrebbe frenare un’operazione di questa portata, nonostante il solido settore giovanile della franchigia sia in grado di soddisfare le richieste dei Tigers.

Obiettivi di mercato per i Brewers

Oltre al profilo di Skubal, Milwaukee guarda con interesse anche a Zach Neto, l'interbase dei Los Angeles Angels.

Neto è considerato una soluzione intrigante; i Brewers si sono già informati su CJ Abrams e potrebbero replicare l'interesse. L’attenzione su Neto è alta in tutta la lega, il che suggerisce che non si tratterà di un’operazione economica. La sua aggiunta potrebbe rafforzare in modo significativo il lato sinistro dell’infield e offrire un’opzione di prospettiva a lungo termine, senza dover sacrificare i migliori prospetti della squadra.

Un altro nome che circola sul taccuino dei Brewers è quello di Freddy Peralta, attualmente in forza ai New York Mets. Un suo eventuale ritorno sarebbe accolto con grande entusiasmo, poiché i Brewers apprezzano molto Peralta sia per le sue qualità di lanciatore sia per le sue doti umane.

Tuttavia, è difficile immaginare che David Stearns, il dirigente dei Mets, lo ceda a Milwaukee per un valore inferiore a quanto abbia speso per acquisirlo. Nonostante le difficoltà recenti di Peralta in questa stagione, un suo ritorno potrebbe rappresentare una scommessa interessante per la franchigia, che potrebbe aiutarlo a ritrovare la sua forma migliore.

Skubal: valore e alternative sul mercato

Tarik Skubal è ampiamente considerato il principale obiettivo del mercato, con un interesse diffuso da parte di numerose squadre di alto profilo, tra cui Dodgers, Yankees, Brewers, Rays, Cubs, Phillies e Braves. Dopo il suo rientro dall’infortunio, Skubal ha dimostrato prestazioni di altissimo livello, mantenendo una media ERA di 2.70 e sfoderando una velocità della fastball che tocca quasi i 100 mph.

Il suo status di prossimo free agent rende l’eventuale acquisizione un’operazione finanziariamente onerosa, ma il suo impatto potenziale sarebbe di grande portata per qualsiasi squadra che punti seriamente ai playoff.

Tra le alternative disponibili, Mason Miller dei San Diego Padres si distingue come il rilievo più ambito sul mercato, forte di una stagione eccezionale con 27 salvezze e ben 80 strikeout in soli 43.2 inning lanciati. Anche i Brewers figurano tra le squadre interessate a Miller, ma la forte concorrenza e la situazione di mercato dei Padres, che potrebbero essere acquirenti anziché venditori, rendono complessa una trattativa. In alternativa, Milwaukee potrebbe orientarsi verso rilievi dei Mets come Luke Weaver, AJ Minter o Brooks Raley. Queste opzioni sono considerate più accessibili e funzionali per rafforzare il bullpen in vista della fase decisiva della stagione, offrendo un buon rapporto qualità-prezzo.