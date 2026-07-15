La sciatrice valdostana Federica Brignone ha recentemente condiviso una riflessione profonda sul suo stato di salute, dichiarando che il suo corpo non si riprenderà mai completamente dall'infortunio subito. Questa affermazione, che illumina le prospettive future della sua carriera agonistica, sottolinea la complessità del percorso che l'atleta sta affrontando. Le conseguenze dell'incidente, infatti, si prospettano come una presenza costante nella sua attività sportiva, imponendo una valutazione attenta di ogni passo. Brignone ha evidenziato come la strada verso il recupero sia stata ardua e come la sua attuale condizione la obblighi a considerare con cautela ogni scelta sul proseguimento della sua carriera nello sci.

Le dichiarazioni di Federica Brignone sull'infortunio

In un'intervista, Federica Brignone ha ribadito la sua condizione fisica con parole di grande impatto: "Il mio corpo non si riprenderà mai completamente dall'infortunio". La campionessa ha poi spiegato che il percorso di riabilitazione è stato e continua a essere estremamente impegnativo. La sua condizione fisica attuale, ha precisato, richiede una gestione accurata, sia negli allenamenti che in vista delle competizioni. Un aspetto importante chiarito da Brignone riguarda l'assenza di piani per un intervento chirurgico al momento; l'atleta ha specificato che, pur proseguendo con gli allenamenti e seguendo le indicazioni dei fisioterapisti, non sono previste operazioni.

La decisione definitiva sul proseguimento della sua carriera, ha concluso, sarà strettamente legata alle risposte del suo fisico nei prossimi mesi, un periodo cruciale per il suo futuro agonistico.

Il percorso di recupero e le prospettive future

Federica Brignone ha rivelato di aver sempre mantenuto la speranza di poter tornare a competere dopo l'infortunio. "Ho sempre pensato di provarci ancora", ha affermato, mostrando forte determinazione. Tuttavia, ha aggiunto che la scelta finale dipenderà esclusivamente dalle condizioni del suo corpo. La sciatrice ha chiarito ulteriormente il suo approccio con la frase: "poi deciderà il mio corpo", sottolineando l'importanza di ascoltare i segnali fisici.

Attualmente, l'attenzione di Brignone è interamente rivolta alla fisioterapia e a un programma di allenamenti mirati, volti a massimizzare il recupero senza ricorrere a interventi chirurgici. La campionessa ha ribadito con forza che la sua salute è la priorità assoluta in questa fase delicata. Ogni decisione futura, pertanto, sarà presa con la massima cautela, considerando l'impatto a lungo termine che l'infortunio potrebbe avere sul suo percorso sportivo.