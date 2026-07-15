Il giovane talento spagnolo Rafael Jodar, diciannovenne, è stato ufficialmente annunciato come nuovo membro di Team Europe per la prossima edizione della Laver Cup. L'evento, che vedrà confrontarsi i migliori tennisti europei e del resto del mondo, si terrà alla O2 Arena di Londra dal 25 al 27 settembre. La notizia conferma la presenza di Jodar, una delle rivelazioni della stagione, al fianco di stelle del calibro di Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

Jodar, attualmente al 25° posto nel ranking mondiale e protagonista di una stagione in forte ascesa con un bilancio di 26 vittorie e 11 sconfitte, farà il suo debutto nella prestigiosa competizione a squadre.

Sarà sotto la guida esperta del capitano Yannick Noah, unendosi a una formazione già ricca di nomi di spicco: il numero due del mondo Alexander Zverev, il numero tre Carlos Alcaraz, il numero nove Flavio Cobolli e il numero diciannove Jakub Mensik. Un ultimo posto rimane ancora da assegnare per completare il sestetto europeo.

L'entusiasmo di Noah e Jodar per la convocazione

Il capitano Yannick Noah ha espresso grande soddisfazione per l'inserimento di Jodar nel team. "Rafael ha avuto una stagione straordinaria e si è guadagnato pienamente questa opportunità", ha dichiarato Noah. "È uno dei giovani talenti più brillanti del nostro sport e ha dimostrato di appartenere ai palcoscenici più importanti.

Quello che mi piace di più è il modo in cui compete. Porterà energia, fiducia e una vera fame al Team Europe, e sono entusiasta di accoglierlo nel gruppo".

Anche lo stesso Jodar ha manifestato il suo entusiasmo per la convocazione. "La Laver Cup è qualcosa di unico nel tennis e non vedo l'ora di far parte del Team Europe", ha commentato il giovane spagnolo. "Da piccolo guardavo giocatori come questi e sognavo di condividere la squadra con loro un giorno. Avere questa opportunità è incredibilmente speciale. Farò tutto il possibile per contribuire e aiutare il Team Europe a riportare la Coppa".

La rapida ascesa di Jodar e il contesto del torneo

L'annata di Rafael Jodar è stata caratterizzata da una crescita esponenziale.

Solo un anno fa, il tennista spagnolo era classificato fuori dalla Top 500. Nel corso di questa stagione, ha raggiunto i quarti di finale nei tornei di Madrid e Roma, e ha fatto il suo debutto nel tabellone principale di tutti e tre i primi Slam dell'anno, registrando un solido bilancio di sette vittorie e tre sconfitte nei Major. La sua promettente carriera include anche la vittoria del titolo junior agli US Open nel 2024.

Giunta alla sua nona edizione, la Laver Cup vedrà il Team Europe sfidare il Team World, attuale campione in carica. La formazione del Team World è già al completo e comprende nomi di rilievo come Alex de Minaur (numero 5 del mondo), Ben Shelton (numero 6), Taylor Fritz (numero 10), Alexander Bublik (numero 11), Learner Tien (numero 15) e Tommy Paul (numero 24).

Storicamente, il Team World ha conquistato tre delle ultime quattro edizioni del torneo, mentre il Team Europe si è aggiudicato le prime quattro edizioni e un totale di cinque degli otto titoli disputati.