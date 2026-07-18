L'interesse per il format della Coppa del Mondo di calcio ha riacceso nella NFL il dibattito sull'introduzione di una partita per il terzo posto. L'idea, che vedrebbe scontrarsi le squadre sconfitte nelle finali di Conference AFC e NFC, mira ad arricchire il calendario e la competitività, ma genera pareri contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori.

La proposta prevede che la 'Bronze Playoff' si disputi in campo neutro, il fine settimana successivo alle finali di Conference e prima del Super Bowl. Gli incentivi includono una scelta compensativa al terzo giro del draft per la vincitrice e al sesto per la perdente.

Entrambe le squadre riceverebbero bonus economici; i vincitori, inoltre, anelli personalizzati e il Jonas Ingram Trophy, un trofeo in bronzo e argento di Tiffany & Co. La gara sarebbe trasmessa in prima serata, con cerimonia di premiazione e merchandising.

Precedenti Storici e Criticità

L'idea non è nuova per la NFL. Tra il 1961 e il 1970, la Playoff Bowl metteva a confronto le seconde classificate di Conference. L'esperienza fu un fallimento, definita da Vince Lombardi “la ‘Shit Bowl’, una partita per perdenti”. I motivi: premi modesti, assenza di incentivi reali, scarso coinvolgimento e percezione negativa. Fu abolita dopo la fusione NFL-AFL e oggi non è riconosciuta come gara ufficiale di playoff.

Le principali obiezioni riguardano il rischio di infortuni, le complessità logistiche e la scarsa attrattiva. Molti considerano queste gare semplici consolazioni prive di valore sportivo. La cultura sportiva americana, infatti, privilegia la vittoria assoluta, rendendo difficile l'accettazione di un format che celebri un piazzamento diverso dal primo.

Incentivi e Riconoscimento Storico

La proposta attuale mira a superare le criticità passate con incentivi concreti e riconoscimento ufficiale. Il Jonas Ingram Trophy, dedicato all'ex commissario della AAFC, onorerebbe un periodo cruciale del football, quando la competizione tra leghe stimolò innovazioni e l'integrazione di talenti. Il format include rotazione tra stadi neutrali e ampia copertura televisiva, per elevare la partita a evento di rilievo.

Nonostante le resistenze, i sostenitori credono che la 'Bronze Playoff' possa offrire visibilità e riconoscimento a squadre e atleti che, pur non raggiungendo il Super Bowl, hanno disputato una stagione eccellente. Resta da vedere se la NFL e il suo pubblico accoglieranno questa innovazione, o se prevarrà la tradizione che vede il terzo posto come un traguardo poco significativo.