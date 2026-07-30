La stagione NFL 2026 si apre con un'attenta valutazione delle nuove uniformi delle trentadue squadre, ponendo un focus particolare sulle versioni alternate e throwback. L’analisi, che considera l’impatto visivo e il legame con la tradizione, vede i Tampa Bay Buccaneers primeggiare grazie ai celebri Creamsicle throwbacks. Al contrario, i Green Bay Packers e i Buffalo Bills si posizionano tra le ultime squadre a causa di scelte stilistiche che hanno ricevuto ampie critiche.

Le divise migliori e quelle meno riuscite della NFL 2026

Al vertice della classifica si collocano i Tampa Bay Buccaneers, la cui uniforme Creamsicle è definita «fenomenale: morbida ma violenta, sobria ma estrema, perfetta nell’impatto visivo grazie anche al logo throwback».

Questa scelta celebra la storia della franchigia con un tocco di modernità che ha conquistato gli osservatori.

In fondo alla graduatoria, invece, i Green Bay Packers sono oggetto di critiche per i loro throwback con casco effetto cuoio, giudicati «molto brutti e poco riusciti». Anche i Buffalo Bills ricevono un giudizio negativo per le loro uniformi «Nickel City», paragonate a una «divisa Pepsi» e accolte con unanime disapprovazione. Queste scelte, evidentemente, non hanno saputo cogliere il favore del pubblico e degli esperti.

Tra le altre squadre analizzate, i Seattle Seahawks ottengono pareri contrastanti: il throwback blu anni Novanta è apprezzato per il suo richiamo alla storia del club, ma la versione alternata verde evidenziatore viene definita «fastidiosa», suggerendo una scelta cromatica troppo audace.

I Los Angeles Rams, invece, vengono penalizzati per la maglia nera Rivalries, ritenuta «noiosa e fuori contesto» rispetto alla tradizionale palette di colori della squadra. Infine, le divise alternate dei Cleveland Browns sono descritte come «tutte semplici, tutte noiose, tutte dimenticabili», evidenziando una mancanza di originalità e impatto visivo.

L'importanza delle uniformi alternate e i confronti nelle classifiche

La classifica attribuisce un’importanza significativa alle uniformi alternate, spesso veicolo di innovazione e sperimentazione stilistica rispetto alle versioni standard. In questo contesto, i Jacksonville Jaguars si distinguono per un design solido, caratterizzato da un teal deciso, elementi throwback di buon gusto e un’elegante versione all-black alternate.

I Miami Dolphins sono elogiati per le loro divise throwback, che sottilmente migliorano le versioni moderne, e per la variante Rivalries, descritta come «molto cool e molto Miami» per il suo neon-on-black pop. I Los Angeles Chargers si piazzano ai vertici grazie alle alternate azzurro polvere e giallo, celebrate come «lisce, vivaci e visivamente sorprendenti», un esempio di esecuzione impeccabile.

Un confronto con altre valutazioni del panorama NFL rivela alcune differenze interessanti. Secondo un’altra analisi, i Los Angeles Chargers guidano la classifica per l’esecuzione impeccabile delle loro divise, un set perfetto con il blu polvere, i fulmini dorati e l’iconica numerazione del casco. In questa prospettiva, i Tampa Bay Buccaneers si fermano al sesto posto, pur mantenendo un giudizio molto positivo sulle Creamsicle, considerate un elemento distintivo.

I Green Bay Packers, d’altra parte, vengono riconosciuti per il loro set tradizionale iconico, ma penalizzati dalla mancanza di modernità e dinamismo nel design. I Buffalo Bills si distinguono per la solidità delle divise principali, invariate dal 2011, ma non convincono pienamente con alcune alternate. Nel complesso, la stagione 2026 conferma quanto le uniformi siano ormai parte integrante dell’identità e dell’appeal delle squadre NFL, capaci di connettere i fan attraverso le generazioni.