Il Cagliari Calcio ha formalmente annunciato l'ingaggio di Demi Akarakiri, un promettente centrocampista inglese di origini nigeriane, classe 2007. Il giovane talento ha apposto la sua firma su un contratto di lunga durata che lo legherà alla società rossoblù fino al 30 giugno 2030. L'accordo include inoltre un'importante opzione a favore del club per estendere ulteriormente il rapporto per altre tre stagioni, sottolineando la visione a lungo termine del Cagliari su questo talento emergente.

Nato a Londra il 29 settembre 2007, Akarakiri arriva dall'Everton, club in cui si è distinto nel corso dell'ultima stagione.

Con la maglia dei “Toffees”, ha collezionato ben 33 presenze tra le formazioni Under 18 e Under 21, dimostrando le sue capacità offensive con tre reti realizzate e contribuendo con due assist. Queste prestazioni lo hanno confermato come uno dei prospetti più interessanti e promettenti del vivaio della squadra inglese, attirando l'attenzione del club sardo.

L'Accordo e l'Investimento sul Futuro

L'intesa contrattuale, formalizzata con la firma che estende il legame fino a giugno 2030, rappresenta un chiaro segnale delle ambizioni del Cagliari. La clausola che permette al club di prolungare l'accordo fino al 2033 evidenzia la volontà di puntare su Akarakiri come un investimento strategico per il futuro del centrocampo rossoblù.

Il giocatore è stato scelto per le sue spiccate qualità tecniche, la sua notevole prestanza fisica e la sua comprovata capacità di inserirsi efficacemente nella manovra di gioco, elementi che lo rendono un profilo completo e versatile.

L'ufficialità dell'operazione è stata ulteriormente confermata dal deposito del contratto in Lega Calcio, avvenuto il 3 luglio 2026. Questo passaggio burocratico ha sancito l'acquisizione a titolo definitivo del centrocampista, consolidando la posizione del Cagliari nel panorama dei club attenti ai giovani talenti. L'arrivo di Akarakiri si inserisce pienamente nella strategia societaria volta a valorizzare i prospetti più brillanti, costruendo una squadra competitiva e proiettata nel lungo periodo.

Potenziale e Aspettative sul Centrocampista

Le aspettative su Demi Akarakiri sono elevate. In patria, il giovane è stato paragonato a un giovane Paul Pogba per le sue movenze eleganti e per la sua abilità nel gestire il pallone, oltre che per la potenza dei suoi colpi. Questa analogia sottolinea il grande potenziale che gli viene riconosciuto e la fiducia riposta nelle sue capacità di affermarsi a livelli superiori. Il Cagliari considera Akarakiri una delle grandi scommesse per la prossima stagione, un elemento in grado di portare dinamismo e qualità al reparto mediano.

La dirigenza rossoblù confida che il centrocampista possa adattarsi rapidamente al calcio italiano e contribuire significativamente agli obiettivi del club.

La sua giovane età, unita a un bagaglio tecnico già solido e a un'esperienza maturata in un campionato competitivo come quello inglese, lo rendono un profilo estremamente interessante. Il Cagliari si prepara così ad accogliere un giocatore che, con il suo talento e la sua determinazione, punta a lasciare un segno importante nel panorama calcistico italiano.