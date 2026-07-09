La notte della WNBA si preannuncia ricca di emozioni e tensioni, con diversi incontri di cartello. Il sentito rematch tra Indiana Fever e Phoenix Mercury è al centro dell'attenzione, una sfida carica di significati dopo un precedente controverso. Caitlin Clark, guardia di Indiana, sarà assente per un fastidio alla schiena.

Il precedente tra le due squadre fu segnato da un episodio controverso: durante una lotta per un pallone, Alyssa Thomas colpì Clark alla gola con un pugno. Non sanzionato subito, l'episodio portò a una sospensione per Thomas e a forti reazioni sui social, incluse minacce.

Questo clima ha acceso la rivalità, rendendo l'incontro di stasera molto atteso. Clark non sarà in campo per gestire l'infortunio alla schiena, emerso nella seconda gara di un back-to-back.

Fever e Mercury: Le Condizioni in Campo

Le Phoenix Mercury, dopo un avvio difficile, hanno ritrovato solidità con quattro vittorie nelle ultime sei partite. La crescita di giocatrici come Lexi Held, Noemie Brochant e Valeriane Ayayi, affiancata a Kahleah Copper, è stata fondamentale. Ayayi ha registrato medie di 15,5 punti, 5 rimbalzi e 1,7 assist nelle ultime sei gare.

Le Indiana Fever arrivano da una pesante sconfitta per 16 punti contro le Sparks. Clark, in quella gara, chiuse con 4 su 12 dal campo e più palle perse (4) che assist (3).

Aliyah Boston ha saltato la sua seconda partita stagionale. L'assenza di Clark rappresenta una sfida significativa per le Fever, che dovranno affrontare le Mercury motivate dalla ricerca di "vendetta" per gli eventi passati e per sostenere Thomas.

Altri Incontri Chiave della Serata WNBA

Oltre al rematch, la serata WNBA propone altri match di interesse. Le Atlanta Dream cercano di interrompere una serie negativa di cinque sconfitte contro le Seattle Storm. Le Dream hanno visto il loro attacco crollare, con basse percentuali di tiro, specialmente da tre punti. Nonostante Rhyne Howard mantenga buone percentuali, il resto della squadra fatica. Le Storm, con la loro imponente frontline e forte presenza a rimbalzo difensivo, sono un avversario ostico, capace di limitare Angel Reese e costringere le Dream a tirare da lontano.

Le Las Vegas Aces affronteranno i Portland Fire. La partita potrebbe vedere l'assenza di A'ja Wilson, elemento chiave, data come "questionable". La sua eventuale assenza aumenterebbe la difficoltà per le Aces, in lotta per il primo posto. In tal caso, Jewell Loyd potrebbe sostituirla. Loyd ha avuto una stagione difficile. Tuttavia, Portland è anch'essa una squadra orientata al perimetro. Se le Aces otterranno prestazioni convincenti dal backcourt titolare – Chelsea Gray e Jackie Young – potranno comunque vincere anche senza Wilson.

La notte WNBA si conferma così ricca di spunti, tra rivalità accese, assenze pesanti e squadre alla ricerca di conferme, in un campionato che non smette di offrire spettacolo e colpi di scena.