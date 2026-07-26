Il ricevitore dei Mariners, Cal Raleigh, sta attraversando la peggiore prima metà di stagione della sua carriera nel 2026. Pur avendo vagamente ammesso che il World Baseball Classic (WBC) possa aver influito sul suo rendimento, ha categoricamente escluso di voler trovare scuse per le sue prestazioni. Al 25 luglio, le sue statistiche sono preoccupanti: una media battuta di .163, un OPS di .566, un tasso di strikeout schizzato al 31,7% e un contributo di −0,3 bWAR. Questi numeri rappresentano un netto e allarmante calo rispetto alla stagione precedente.

Un confronto impietoso: dal successo al declino

Solo un anno fa, Raleigh aveva vissuto una stagione straordinaria, realizzando sessanta fuoricampo e classificandosi secondo nella votazione per l’AL MVP. Quest’anno, invece, il suo rendimento è stato deludente fin dall’inizio, con un calo evidente già durante il WBC, torneo in cui ha avuto un acceso confronto con il compagno Randy Arozarena per una stretta di mano. Intervistato da USA Today, Raleigh ha inizialmente negato che il torneo internazionale potesse aver avuto effetti duraturi sul suo gioco, salvo poi ammettere: “Alla fine della giornata, è stato più difficile trovarci i turni in battuta? Sì. Ha forse sbilanciato il mio timing un po’? Forse.

Ma non sono qui per speculare o trovare scuse.”

Pressione, aspettative e un futuro incerto

Il contesto attuale è aggravato dalle elevate aspettative generate dalla sua stagione da MVP runner-up e dalla pressione di un contratto che lo lega ai Mariners fino al 2030, con un’opzione da 20 milioni per il 2031. Raleigh compirà trent’anni a novembre, e il timore che le sue difficoltà siano più profonde di una semplice pressione al piatto è motivo di grande preoccupazione per la franchigia di Seattle. Per il Team USA, tuttavia, non ci sarà il problema di doverlo “snobbare” per il prossimo WBC del 2030, anche se resta incerto se sarà ancora il catcher titolare a quel punto.

Analisi tecnica: il problema del timing

Un’analisi indipendente evidenzia che il problema principale di Raleigh non risiede in una perdita di velocità di battuta o in cambiamenti meccanici, ma in un timing sfasato. Dopo un infortunio all’obliquo destro che lo ha tenuto fuori per un mese, il suo swing è rimasto sostanzialmente invariato, ma la sincronizzazione è peggiorata. Il GM Justin Hollander ha spiegato che “non credo che qualcosa di talentuoso sia cambiato”, ma ha sottolineato come il problema risieda nella tempistica e nelle scelte al piatto. Le nuove metriche mostrano una diminuzione del tasso di “Perfect Swing” dal 19% al 16%, mentre un’analisi ha rilevato una distribuzione del timing molto più ampia, con contatti sia anticipati sia ritardati.

Anche la profondità del contatto è diminuita: da 5,2 pollici davanti al piatto nel 2025 a 1,9 pollici nel 2026. Questi piccoli scostamenti, misurati in pollici e millisecondi, possono fare la differenza tra un fuoricampo e un out.