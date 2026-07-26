Tamara Korpatsch ha scritto una pagina importante per il tennis tedesco, prima giocatrice di casa a vincere il titolo del torneo femminile di Amburgo dopo trentaquattro anni. La tennista, originaria proprio di Amburgo, ha superato in finale l'ungherese Anna Bondar con il punteggio di 6-3, 6-3, regalando al pubblico locale una vittoria storica.

La trentunenne Korpatsch ha dominato la finale sin dalle prime battute, strappando subito il servizio all'avversaria e portandosi rapidamente sul 4-1. Il primo set si è chiuso con un game vinto a zero, così come era iniziato, a conferma della sua solidità.

Il successo dopo l'era Graf

Con questa vittoria, Tamara Korpatsch è la prima tedesca a imporsi ad Amburgo dai tempi della leggendaria Steffi Graf, che conquistò il torneo per sei edizioni (1987-1992). Il successo interrompe anche una serie negativa per il tennis femminile tedesco, che aveva visto quattro finali perse da giocatrici di casa.

Nel secondo set, Korpatsch ha mantenuto il controllo del match, ottenendo il break decisivo per il 3-2 e chiudendo la partita con un altro break nel game finale. La vittoria rappresenta il secondo titolo in carriera per la tedesca, che aveva già trionfato nel 2024 a Cluj-Napoca.

Le finaliste del torneo

La finale di Amburgo ha visto Anna Bondar, già finalista sconfitta nell'edizione precedente, arrendersi nuovamente.

Per Bondar è la seconda sconfitta in una finale WTA. Tamara Korpatsch aggiunge un trofeo al proprio palmarès dopo il successo nel Transylvania Open del 2023. Il match, durato un'ora e ventotto minuti, ha confermato la superiorità tecnica e mentale della tedesca.

Il trionfo di Tamara Korpatsch ad Amburgo rappresenta un segnale importante per il tennis tedesco, che torna a celebrare una propria rappresentante sul podio in uno dei suoi tornei storici.