Il Milan ha pareggiato per 2-2 contro il Celtic nel suo primo test amichevole stagionale, disputato al Celtic Park di Glasgow. La formazione rossonera, sotto la guida del nuovo tecnico portoghese Rúben Amorim, ha mostrato una notevole capacità di reazione, rimontando un doppio svantaggio grazie a una doppietta di Francesco Camarda.

Il primo tempo ha visto il Milan in difficoltà, complici due errori difensivi che hanno permesso al Celtic di portarsi in vantaggio. All'undicesimo minuto, un'incertezza di Pavlović ha spianato la strada a Duran per il primo gol.

Al ventottesimo, Forrest ha raddoppiato, sfruttando un'altra disattenzione della retroguardia. Questi episodi hanno evidenziato la necessità di affinare gli automatismi difensivi.

Nella ripresa, i numerosi cambi operati da mister Amorim hanno rinvigorito la squadra. Il talento emergente Francesco Camarda è stato il protagonista della rimonta: al quarantasettesimo minuto ha accorciato le distanze trasformando con freddezza un calcio di rigore. Solo cinque minuti più tardi, al cinquantaduesimo, Camarda ha completato la sua doppietta personale con un preciso colpo di testa, finalizzando un cross ben calibrato di Chukwueze e ristabilendo la parità sul 2-2. La sua prestazione ha rappresentato un segnale incoraggiante per il futuro.

Tuttavia, la serata ha avuto anche una nota di preoccupazione: il difensore Gila, ex Lazio, subentrato nel secondo tempo, è stato costretto a lasciare il campo al sessantottesimo minuto a causa di un problema muscolare. La sua condizione sarà monitorata attentamente dallo staff medico.

Il debutto di Amorim e le prime indicazioni

La sfida contro il Celtic ha rappresentato il primo impegno internazionale del Milan prima della tournée estiva in Australia e Indonesia. Questo test è stato cruciale per il tecnico Rúben Amorim per valutare la condizione della squadra e l'impatto delle sue prime direttive. La scelta di schierare diversi giovani e di effettuare cambi significativi ha permesso di saggiare la profondità della rosa e la mentalità del gruppo. Nonostante le difficoltà iniziali, la reazione e la rimonta hanno fornito indicazioni importanti su cui il nuovo allenatore potrà costruire in vista degli impegni ufficiali.