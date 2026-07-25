Lando Norris ha conquistato una straordinaria pole position nel Gran Premio d’Ungheria, l'undicesima tappa del mondiale di Formula 1. Il pilota della McLaren ha fermato il cronometro a 1’17"207, garantendosi la partenza dalla prima casella. Al suo fianco, in prima fila, si schiererà un agguerrito Lewis Hamilton, su Mercedes, che ha mancato la pole per un soffio, con un distacco di appena 12 millesimi.

Qualifiche al cardiopalma e l'impatto della bandiera gialla

La sessione di qualifiche è stata un vero e proprio testa a testa serrato, un duello emozionante che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all'ultimo istante.

Norris è riuscito a strappare la pole position proprio nelle fasi conclusive del Q3, dimostrando una freddezza e una precisione impeccabili. La sua impresa è stata resa ancora più significativa dal contesto di una bandiera gialla, sventolata a seguito di un testacoda di Max Verstappen. Nonostante il miglioramento nel suo primo tentativo, Hamilton non è riuscito a replicare la performance del britannico nel suo ultimo giro disponibile, vedendo sfumare la possibilità di partire davanti a tutti.

La griglia di partenza e le indagini della FIA

La seconda fila della griglia di partenza vedrà schierati il talentuoso Charles Leclerc con l'altra Ferrari e il giovane Kimi Antonelli a bordo della sua Mercedes, promettendo una partenza ricca di azione.

Subito dietro di loro, in terza fila, prenderanno il via Oscar Piastri con la seconda McLaren e il campione del mondo Max Verstappen su Red Bull, pronti a dare battaglia fin dal primo giro. Tuttavia, l'attenzione è puntata anche su alcune indagini in corso da parte della FIA. Hamilton è sotto esame per un possibile "impeding" nei confronti di Piastri, un'azione che potrebbe aver ostacolato il pilota australiano. Parallelamente, anche Antonelli è sotto osservazione per un'infrazione commessa durante il regime di bandiera gialla, un dettaglio che potrebbe influire sulla sua posizione di partenza.

Il trionfo di Norris e la top ten

La pole position di Norris rappresenta un momento significativo, poiché ha interrotto la serie di pole position della Mercedes, conquistando la sua prima della stagione con quello che è stato definito un ultimo giro perfetto.

La precisione del pilota McLaren è stata evidente: Hamilton aveva stabilito un tempo provvisorio di 1’17"219, ma Norris ha risposto con un giro più pulito e incisivo, superandolo di 0,012 secondi. La classifica finale delle qualifiche ha visto Leclerc chiudere al terzo posto, seguito da Antonelli, Piastri e Verstappen. La top ten è stata completata da Russell, che si è fermato in pista nel finale, e dai piloti Hadjar, Lindblad e Hulkenberg, che hanno mostrato buone prestazioni in una sessione di qualifiche estremamente competitiva e ricca di colpi di scena.