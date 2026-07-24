Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, è stato ricevuto questa mattina nel Municipio di Mestre dal sindaco di Venezia, Simone Venturini. L'incontro si è concentrato sui progetti e gli investimenti dell'amministrazione comunale per gli impianti sportivi, le associazioni e le iniziative rivolte alle nuove generazioni. Al termine del colloquio, Abodi e Venturini si sono recati in sopralluogo al cantiere del “Bosco dello Sport”.

Dialogo su sport e giovani

Nel corso dell'incontro, il sindaco e il ministro hanno affrontato i temi chiave dello sviluppo delle infrastrutture sportive, del sostegno alle associazioni e della promozione di iniziative per i giovani.

L'attenzione si è focalizzata sui progetti in corso e sugli investimenti previsti dall'Amministrazione comunale per il settore.

Sopralluogo al "Bosco dello Sport"

Dopo il colloquio, Venturini e Abodi hanno visitato il cantiere del “Bosco dello Sport”, un progetto strategico per Venezia. Il sopralluogo ha permesso di verificare lo stato dei lavori e di confrontarsi direttamente sullo sviluppo dell'area, che prevede la realizzazione di impianti sportivi immersi nel verde.

Il progetto del "Bosco dello Sport"

Il “Bosco dello Sport” è un ambizioso intervento urbanistico e sportivo che prevede la costruzione di un nuovo stadio e di un'arena nella zona di Tessera, vicino all'aeroporto Marco Polo. Il progetto include anche la realizzazione di nuove aree verdi e infrastrutture viarie, su una superficie complessiva di quasi 79 ettari. I lavori procedono secondo il cronoprogramma stabilito dall'Amministrazione comunale.