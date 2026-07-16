Il mondo del tennis attende con trepidazione il ritorno in campo di Carlos Alcaraz, il giovane fuoriclasse spagnolo che si prepara a rientrare dopo l’infortunio al polso destro. Il suo nome figura tra i principali iscritti al prossimo Cincinnati Open, un appuntamento cruciale in programma dall’8 al 23 agosto. La notizia, che ha acceso l’entusiasmo degli appassionati, è stata ufficialmente confermata dagli organizzatori del torneo, che hanno divulgato le entry list definitive.

Alcaraz, attuale campione in carica del prestigioso torneo, è rimasto lontano dalle competizioni da aprile, quando ha riportato l’infortunio durante l’incontro con Otto Virtanen al primo turno del Barcelona Open.

Da quel momento, il suo percorso di recupero è stato monitorato con grande attenzione, sia dagli addetti ai lavori che dai suoi numerosi fan. La sua partecipazione a Cincinnati, tuttavia, è strettamente legata alle condizioni del polso: il tennista scenderà in campo solo se completamente ristabilito, con l’obiettivo primario di difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

La finale memorabile e il tributo di Sinner

L’edizione precedente del torneo ha visto Alcaraz protagonista di un percorso eccezionale, culminato con vittorie consecutive su avversari del calibro di Andrey Rublev e Alexander Zverev. Il cammino lo ha condotto alla finale contro l’acerrimo rivale Jannik Sinner. In quell’occasione, lo spagnolo conduceva per 5-0 nel primo set quando l’italiano fu costretto al ritiro per infortunio.

Sinner ha recentemente espresso parole di stima e incoraggiamento per il collega: “Il tennis è uno sport molto migliore quando [Alcaraz] è presente. … Credo che tornerà più forte di prima. Ma gli infortuni sono sempre duri, specialmente un polso. Ci sono aree del corpo molto sensibili. Il polso, l’abbiamo visto anche in altri giocatori, può complicarci la vita.”

Bilancio stagionale e obiettivi futuri

Il 2026 è stato finora un anno di grandi successi per Alcaraz, che ha collezionato un impressionante record di 22 vittorie e sole 3 sconfitte, aggiudicandosi i titoli agli Australian Open e a Doha. L’infortunio al polso, purtroppo, lo ha costretto a rinunciare a importanti appuntamenti come il Roland Garros e Wimbledon, oltre al Canadian Open di Montreal.

Il Cincinnati Open assume quindi un’importanza cruciale, rappresentando un banco di prova fondamentale per valutare la sua condizione fisica e la sua preparazione in vista degli US Open, dove sarà chiamato a difendere il titolo di campione. La presenza di Alcaraz a Cincinnati è, senza dubbio, uno degli eventi più attesi del circuito, con gli appassionati che sperano di rivederlo al massimo della forma dopo la sua lunga assenza dai campi da gioco.