Chaz Lanier sta emergendo nella Summer League per i Detroit Pistons. Le sue prestazioni nel tiro da tre punti sono state convincenti, suggerendo un potenziale contributo significativo dopo una difficile stagione da rookie. Il ventiquattrenne Lanier, da Tennessee, era arrivato in NBA come tiratore affidabile, ma nella sua prima stagione ha realizzato solo il 28% da tre punti. Nella Summer League in corso, ha mostrato un netto miglioramento nella precisione del tiro da tre, un segnale positivo per un ruolo nei Pistons.

Lanier e Cunningham

La necessità di Detroit di un tiratore che possa aprire il campo per Cade Cunningham è evidente.

Cunningham ha spesso caricato l'attacco. L’arrivo di Lanier, con la sua capacità di colpire da lontano, potrebbe offrire nuove soluzioni tattiche e alleggerire la pressione sul realizzatore.

Nonostante non sia tra i più alti, Lanier vanta una struttura fisica più solida rispetto a Daniss Jenkins. Questa forza gli permette di difendere contro avversari più fisici. Jenkins, pur avendo chiuso la stagione regolare con il 37% da tre, sembra in grado di mantenere una maggiore costanza nel tiro.

Prospettive 2026-27

Per la stagione 2026-27, Lanier potrebbe conquistare minuti come guardia di riserva, affiancando Cade Cunningham. Il suo minutaggio dipenderà dalla continuità nel tiro da tre punti e dall’impegno difensivo.

La combinazione tra buona presenza sul perimetro e affidabilità al tiro potrebbe garantirgli fino a venti minuti a partita nella sua seconda stagione NBA. Questa crescita è incoraggiante per i Detroit Pistons, che puntano a migliorare l'efficacia offensiva e a costruire una squadra più competitiva attorno a Cade Cunningham.