Alla vigilia della prima amichevole stagionale a Basilea, il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha delineato un quadro chiaro della situazione attuale del club. Ha ammesso una certa distanza dall'obiettivo scudetto, ma ha anche aperto a un possibile ritorno di Dusan Vlahovic, sottolineando la necessità di rinforzi per la rosa.

Le Prospettive sul Campionato e la Rosa

Spalletti ha riconosciuto che «per parlare di scudetto siamo abbastanza distanti», pur evidenziando che la stagione precedente, sebbene non abbia portato al titolo, «non è stato un campionato sbagliato.

Molte cose le abbiamo fatte bene». Ha sottolineato l'importanza di migliorare in termini di costanza, mantenendo «sempre lo stesso livello di prestazione e la stessa qualità». L'obiettivo primario per la squadra è ora «competere per arrivare in Champions League», un traguardo raggiungibile «se lavoreremo nella giusta maniera».

Il tecnico ha inoltre evidenziato la necessità di rafforzare l'organico: «La nostra rosa ha bisogno di essere rafforzata e potenziata e, in alcune caselle, completata».

Il Futuro di Vlahovic e il Rientro di Yildiz

Affrontando il tema del possibile ritorno di Dusan Vlahovic, Spalletti ha affermato che ci sono «porte aperte» per l'attaccante. Ha specificato di aver già effettuato le sue «valutazioni tecniche», ma ha chiarito che l'aspetto economico «non è di mia competenza».

Il tecnico ha aggiunto di non aver più parlato con Dusan dalla fine del campionato, ma ha assicurato che «il ragazzo sa come la penso». Ha poi lanciato un messaggio chiaro, indicando che i direttori hanno «sempre le porte aperte dei loro uffici: per entrare basta citofonare».

Sul fronte degli infortunati, sono giunte buone notizie per Kenan Yildiz. Il giovane talento è atteso «a braccia aperte», essendo considerato «importante» per la squadra. Spalletti ha confermato che, secondo le previsioni, Yildiz «tornerà e sarà nelle condizioni di rientrare subito in gruppo», avendo avuto bisogno solo di «un po’ di riposo».

Aggiornamenti e Conferme sui Giocatori

In precedenza, in conferenza stampa, Spalletti aveva già espresso fiducia nelle condizioni di Yildiz, spiegando che, nonostante una «piccola infiammazione», negli ultimi allenamenti il giocatore «è andato molto bene e non ha avvertito nessun dolore», rassicurando sulla sua «presenza dentro alla partita».

Riguardo a Vlahovic, il tecnico aveva evidenziato che «si sta allenando con grande professionalità» e possiede «caratteristiche che mancano alla squadra», ritenendolo in grado di «darci una grande mano in queste ultime partite» e definendolo «a disposizione ed è fondamentale».

Questi aggiornamenti erano stati corroborati da notizie precedenti la gara contro il Verona, che riportavano il rientro in gruppo di entrambi i giocatori. Yildiz era dato per pronto a partire titolare, mentre Vlahovic, sebbene destinato alla panchina, era in condizione di accumulare minuti. Tali elementi ribadiscono la volontà di Spalletti di contare su entrambi i giocatori per la nuova stagione, compatibilmente con le valutazioni tecniche e societarie.