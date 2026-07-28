Ai Giochi del Commonwealth di Glasgow, il Canada ha conquistato l’oro nel concorso a squadre maschile di ginnastica artistica con 241,400 punti. L’Inghilterra si è aggiudicata l’argento con 238,250 punti. L’Australia ha conquistato il bronzo con 235,650 punti, segnando un storico ritorno sul podio dopo sedici anni.

Il successo della squadra australiana

La squadra australiana, composta da Jesse Moore, Benjamin Foster, Tru Hagens, James Hardy e Ritam Malik, ha ottenuto il bronzo con una prestazione solida e determinata. Il risultato rappresenta la prima medaglia a squadre maschile per l’Australia dai Giochi di Delhi 2010, ponendo fine a un lungo digiuno.

Momenti chiave della competizione

Durante la gara, gli atleti Hardy, Moore e Malik hanno iniziato con ottime esecuzioni agli anelli. Hardy e Moore si sono qualificati per le finali di specialità. Un momento di tensione ha interrotto la competizione: l’inglese Gabriel Langton è caduto gravemente al volteggio orizzontale, richiedendo assistenza medica. Durante la pausa, James Hardy ha contribuito a mantenere la calma nel team estraendo un mazzo di carte.

Al termine della gara, Tru Hagens ha commentato: “We all grew up together, so we’re just one big bunch of friends. It’s pretty amazing seeing all of us accomplish this together. It doesn’t get much better than that.”

Il significato storico del bronzo

Il bronzo ottenuto dall’Australia segna la fine di un lungo digiuno che durava dai Giochi del Commonwealth di Delhi 2010.

La squadra, formata in gran parte da esordienti, ha dimostrato coesione e resilienza. Jesse Moore si è distinto come unico veterano con esperienza a Birmingham 2022.

Prossimi impegni individuali

Jesse Moore e Ritam Malik parteciperanno alla finale individuale all-around maschile. James Hardy gareggerà nella finale al corpo libero. Moore e Malik saranno in gara al cavallo con maniglie, mentre Hardy e Moore si sfideranno nella finale agli anelli. Tutte le finali si svolgeranno tra lunedì e martedì.